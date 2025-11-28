健康網》器捐病主中心頒獎 李伯璋獲特殊貢獻獎

前健保署署長李伯璋積極推動我國器官捐贈政策與制度擬定，奠定中心發展基礎，持續提升社會公眾對器官捐贈的重視與支持，獲頒器官捐贈特殊貢獻獎項。（財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心）

〔健康頻道／綜合報導〕財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心為獎勵持續投入器官捐贈移植、安寧緩和療護及病人自主權利（預立意願三法）表現卓越之機關團體及個人，於11月28日在張榮發基金會國際會議中心舉辦「榮耀圓滿．心願同行-114年度聯合頒獎典禮」。本次典禮分為上下半場兩場次，包含：善終三法徵文、安寧緩和圖文創作、第十八屆優秀器捐勸募人員、器捐成績績優機構、衛福部預立醫療照護諮商推廣獎勵機構、生命教育推手獎勵機構團體，以及預立意願三法推動宣導績優機構等。

這些獲獎單位與人員，長年在臨床與社區中默默付出，不僅推動預立善終意願之普及，更積極引導社會大眾正視生命價值，促進醫病共享決策與家庭內的善終對話。從本島到偏鄉、從都市到離島，皆可看見他們辛勤的努力耕耘與深厚的關懷付出。

衛福部醫事司感謝這355個表現卓越之機關團體與個人，其背後代表的是數以萬計的醫療護理、社工心理、長期照顧、教學研究領域的推手以及社會大眾，各界皆齊心投身促進「預立善終心願」，更強調政府重視提升「全人全齡健康照護」之政策及品質。

於100年至109年時任器捐病主中心董事長、前健保署署長，現於臺北醫學大學任職的李伯璋亦蒞臨現場，對於在場的優秀器官勸募後進表達敬意與祝福。在任期間，李伯璋積極推動我國器官捐贈政策與制度擬定，例如：促成台灣原本各自為政的11個器官勸募網路，整併為北、中、南、東4區，讓器官分配更公平更有效率；推動「捨得-機會升等」政策，讓大愛捐贈者的三親等內血親與配偶，日後可取得優先排序的分配機會，奠定中心發展基礎，持續提升社會公眾對器官捐贈的重視與支持，勞苦功高獲頒器官捐贈特殊貢獻獎項。

超過68萬國人同意器官捐贈意願 110.4萬人已預立安寧緩和意願

預立意願三法的人體器官移植條例、安寧緩和醫療條例以及病人自主權利法，各於76年、89年及108年分別立法，根據衛福部統計至11月24日，我國預立器官捐贈意願累計人數達68.2萬人次，預立安寧緩和意願累計人數110.7萬人次、預立醫療決定意願已超過12.4萬人次。截至24日，今（114）年度器捐註記3萬8,390人、安寧緩和註記7萬5,515人、預立醫療決定意願則有3萬0,387人。

簽署器官捐贈的民眾年齡多落在40歲到49歲的中壯年族群，約佔24％。30歲到39歲約佔20%。而安寧緩和以及預立醫療決定的簽署，皆以60歲到69歲壯老年世代為趨勢，約佔25%。

今年度在協助民眾簽署預立器官捐贈意願部分，全國各層級的醫療機構皆表現優秀，尤以南部醫院表現更是亮眼：醫學中心層級的高雄榮總及成大醫院分占全國醫中一、二名，簽署成績優於其他區域將近三成；而區域層級的嘉義基督教醫院，更是連續兩年蟬聯不分層級之全國榜首。另外，東部的臺東縣臺東市衛生所及卑南鄉衛生所，分獲東區衛生所第一、二名，而臺東縣衛生局局長亦蒞臨受獎，顯見花東基層醫療在善終意願推廣之付出與重視。

器官勸募協調人員 成就末期病人的大愛捐贈心願

器捐勸募成績表現優異的機構，第一類器官（心、肝、肺、腎、胰、小腸等）以亞東醫院及林口長庚醫院並列全國第一名，花蓮慈濟醫院獲東區第一名（全國第四名）且今年進步幅度之表現更顯突出；而第二類器官（眼角膜、皮膚、骨骼等）則以臺大醫院及高雄長庚醫院為全國第一、二名，這些醫療院所的表現，值得嘉勉肯定。

然而，為完成上述末期病人大愛捐贈心願，在背後默默堅守崗位、負責臨床照顧的醫療及社工人員，他們的付出功不可沒，優秀器捐勸募人員獎項，今年已邁入第十八屆，本屆表揚計5位醫師、2位協調護理師及4位社工師。

成大醫院社工師陳雅蓮過去在高風險兒少領域耕耘，累積10年豐富助人工作的底蘊，她自從109年她轉換至醫務社工跑道，即開始擔任器官捐贈移植業務的專責社工師，投身器官捐贈的工作充滿壓力與挑戰，面對生死，不僅分秒必爭，還需兼顧捐贈者家屬心情的安撫。陳社工師說道「器官捐贈社工的價值不僅在於傳遞捐贈的訊息，更在於陪伴家屬穿越生命的低谷。我們一起回顧生命、梳理悲傷、討論未來的轉變，直到能將對親人的情感安放在心中。最終，讓心田裡的玫瑰重新綻放，為這段生命旅程畫下圓滿的句點。」

住宿型長照機構、學協會與大專院校 投入臨終關懷議題

器捐病主中心為轉變社會對失去及死亡的態度，期待全民能共同推動生命教育，今年首度將住宿型長照機構納入生命教育推手獎勵。榮獲生命教育推手-推廣績優獎的彰化基督教喜樂保育院專業副院長郭伊凌，與善終夥伴們分享：如何在心智障礙者照顧中，落實生命教育的實踐。

因為在台灣，安寧療護多數仍發生在醫院病房，尤其位於純樸的二林鄉下；然而喜樂保育院以勇氣與信仰，加上跨專業團隊的相互扶持，成為「居家安寧、在家終老」的先行者，讓其服務的心智障礙住民，在教保員、同儕的陪伴下，走完人生最後一哩路，也讓郭副院長與喜樂的夥伴，得以「看見每一份獨特的光」。

