健康網》咳嗽就吃川貝枇杷膏？ 醫：只對2類咳有效

2025/11/29 13:45

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，咳嗽背後的成因多樣，從外感到體質問題都有可能，並非一瓶川貝枇杷膏就能通通治好。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕咳嗽一來就狂喝川貝枇杷膏，其實並不是人人都適用！鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，咳嗽背後的成因多樣，從外感到體質問題都有可能，並非一瓶川貝枇杷膏就能通通治好。這類膏方確實適合乾咳、燥咳或熱咳，但若是風寒咳、久咳、體虛或過敏性咳嗽，硬吃反而不對症、效果有限。

川貝枇杷膏適合誰

周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」分享，它走的路線是「清潤化痰」，比較適合：乾咳、燥咳（喉嚨癢、沒什麼痰）；熱咳（有點口乾、痰黃、喉嚨紅）。但如果你是：

▪風寒咳（怕冷、痰白稀）。

▪久咳、體質虛弱。

▪氣喘、過敏或其他慢性病引起的咳嗽。

硬吃反而不對路，效果有限，甚至延誤治療！

中醫怎麼看咳嗽

中醫把咳嗽分成「外感」與「內傷」兩大類：

外感：風吹、受寒、感染，短期急性咳

內傷：脾虛、肺虛、腎虛，容易拖成慢咳

簡單說，咳嗽不是一種病，而是很多狀況的「警示燈」！

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，中醫把咳嗽分成「外感」與「內傷」兩大類。（圖取自freepik）

中醫怎麼處理？

▪急性期：先幫你止咳、化痰，舒服一點。

▪調養期：找出體質問題，像是補肺氣、健脾胃、養腎陰。

▪長期保養：配合飲食、睡眠、避免過度用嗓或熬夜，減少復發。

關鍵不是「川貝枇杷膏能不能治所有咳嗽」， 而是要找到你咳嗽背後的原因，對症下藥才是正解。

如果你也常常：

1.一下冷氣房就開始咳。

2.講兩句話就乾癢想清喉嚨。

3.一到換季就咳不停。

那就不是「多喝幾口膏」能解決的，建議做一次完整體質評估！

