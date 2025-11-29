限制級
健康網》咳嗽就吃川貝枇杷膏？ 醫：只對2類咳有效
〔健康頻道／綜合報導〕咳嗽一來就狂喝川貝枇杷膏，其實並不是人人都適用！鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，咳嗽背後的成因多樣，從外感到體質問題都有可能，並非一瓶川貝枇杷膏就能通通治好。這類膏方確實適合乾咳、燥咳或熱咳，但若是風寒咳、久咳、體虛或過敏性咳嗽，硬吃反而不對症、效果有限。
川貝枇杷膏適合誰
周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」分享，它走的路線是「清潤化痰」，比較適合：乾咳、燥咳（喉嚨癢、沒什麼痰）；熱咳（有點口乾、痰黃、喉嚨紅）。但如果你是：
▪風寒咳（怕冷、痰白稀）。
▪久咳、體質虛弱。
▪氣喘、過敏或其他慢性病引起的咳嗽。
硬吃反而不對路，效果有限，甚至延誤治療！
中醫怎麼看咳嗽
中醫把咳嗽分成「外感」與「內傷」兩大類：
外感：風吹、受寒、感染，短期急性咳
內傷：脾虛、肺虛、腎虛，容易拖成慢咳
簡單說，咳嗽不是一種病，而是很多狀況的「警示燈」！
中醫怎麼處理？
▪急性期：先幫你止咳、化痰，舒服一點。
▪調養期：找出體質問題，像是補肺氣、健脾胃、養腎陰。
▪長期保養：配合飲食、睡眠、避免過度用嗓或熬夜，減少復發。
關鍵不是「川貝枇杷膏能不能治所有咳嗽」， 而是要找到你咳嗽背後的原因，對症下藥才是正解。
如果你也常常：
1.一下冷氣房就開始咳。
2.講兩句話就乾癢想清喉嚨。
3.一到換季就咳不停。
那就不是「多喝幾口膏」能解決的，建議做一次完整體質評估！
