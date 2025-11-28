自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》保健食品日吃20顆 胸痛就醫驚揭食道潰瘍

2025/11/28 17:23

有男子為求養生，一天吃上20多顆保健食品，竟造成食道潰瘍。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

有男子為求養生，一天吃上20多顆保健食品，竟造成食道潰瘍。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕服用藥物或保健食品，記得不要吃完立即躺下。有名70歲男性，為了保養身體，每天吃20多顆保健食品，近期因胸痛、吞嚥有不適感而就醫，胃鏡檢查發現食道中段潰瘍。68歲女性，平時有吃保健食品的習慣，經常是吃了之後就就寢，近期感覺胸悶就醫，胃鏡檢查發現食道下段發生潰瘍。48歲及61歲的女性，因心臟病、小中風服用藥物，吃了一段時間後出現黑便的情況而就醫，胃鏡檢查發現有胃潰瘍，治療後改善。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，有些藥物、保健食品有腐蝕性或是酸鹼值較高，因未完全吞下在食道中停留過久產生溶解，或是較大顆又喝水量不足而摩擦食道，就有可能破壞食道組織，引起潰瘍、糜爛。另外還有些是會影響胃酸的分泌，對胃的黏膜造成傷害，就有可能導致糜爛性胃炎、胃潰瘍等。

胸悶、胸痛和食道有關？邱展賢強調，當食道受損時，可能會出現胸悶、胸痛、吞嚥不適、喉嚨有異物感等症狀，在進食或是喝水時會感覺更加明顯。倘是影響胃部，則可能會有胃痛、吐酸水、血便、黑便等症狀，可透過胃鏡確認食道或胃是否有損傷。

邱展賢表示，吞服錠劑、膠囊要當心！邱展賢指出，在服用錠劑或膠囊狀的藥物或保健食品時要注意下列幾點：

●遵照指示時間服用，除特別指定要空腹或飯前，不要空腹服藥或保健食品。

●倘為睡前服用，要喝足夠的水，至少200c.c.，感覺完全吞下才行；同時不要一吃完馬上躺下。

●避免多顆錠劑或膠囊一次吞下，建議分段服用，每次之間稍作休息後再繼續。

●有不舒服就先停止服用，儘快就醫，確認沒問題後再繼續吃。

邱展賢表示，食道潰瘍者，在治療期間，儘量選擇質地偏軟、易消化的食物，像是蒸蛋、麵條、稀飯、豆腐等，避免油炸、辛辣、含咖啡因飲品等，並且要飲食均衡。進食方式要細嚼慢嚥，少量多餐，降低對食道的負擔。

最後邱展賢提醒，不論是服藥、吃保健食品，都是要追求健康，在吃的過程中要注意吃的方式，讓藥物或保健食品都能發揮效果，避免因不良的習慣對食道或胃造成影響，倘在服用的期間，有任何的不適，應盡快就醫。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢提醒，不論是服藥、吃保健食品，要注意吃的方式，讓藥物或保健食品都能發揮效果。（書田診所提供）

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢提醒，不論是服藥、吃保健食品，要注意吃的方式，讓藥物或保健食品都能發揮效果。（書田診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中