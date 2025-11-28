健康網》保健食品日吃20顆 胸痛就醫驚揭食道潰瘍

有男子為求養生，一天吃上20多顆保健食品，竟造成食道潰瘍。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕服用藥物或保健食品，記得不要吃完立即躺下。有名70歲男性，為了保養身體，每天吃20多顆保健食品，近期因胸痛、吞嚥有不適感而就醫，胃鏡檢查發現食道中段潰瘍。68歲女性，平時有吃保健食品的習慣，經常是吃了之後就就寢，近期感覺胸悶就醫，胃鏡檢查發現食道下段發生潰瘍。48歲及61歲的女性，因心臟病、小中風服用藥物，吃了一段時間後出現黑便的情況而就醫，胃鏡檢查發現有胃潰瘍，治療後改善。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，有些藥物、保健食品有腐蝕性或是酸鹼值較高，因未完全吞下在食道中停留過久產生溶解，或是較大顆又喝水量不足而摩擦食道，就有可能破壞食道組織，引起潰瘍、糜爛。另外還有些是會影響胃酸的分泌，對胃的黏膜造成傷害，就有可能導致糜爛性胃炎、胃潰瘍等。

胸悶、胸痛和食道有關？邱展賢強調，當食道受損時，可能會出現胸悶、胸痛、吞嚥不適、喉嚨有異物感等症狀，在進食或是喝水時會感覺更加明顯。倘是影響胃部，則可能會有胃痛、吐酸水、血便、黑便等症狀，可透過胃鏡確認食道或胃是否有損傷。

邱展賢表示，吞服錠劑、膠囊要當心！邱展賢指出，在服用錠劑或膠囊狀的藥物或保健食品時要注意下列幾點：

●遵照指示時間服用，除特別指定要空腹或飯前，不要空腹服藥或保健食品。

●倘為睡前服用，要喝足夠的水，至少200c.c.，感覺完全吞下才行；同時不要一吃完馬上躺下。

●避免多顆錠劑或膠囊一次吞下，建議分段服用，每次之間稍作休息後再繼續。

●有不舒服就先停止服用，儘快就醫，確認沒問題後再繼續吃。

邱展賢表示，食道潰瘍者，在治療期間，儘量選擇質地偏軟、易消化的食物，像是蒸蛋、麵條、稀飯、豆腐等，避免油炸、辛辣、含咖啡因飲品等，並且要飲食均衡。進食方式要細嚼慢嚥，少量多餐，降低對食道的負擔。

最後邱展賢提醒，不論是服藥、吃保健食品，都是要追求健康，在吃的過程中要注意吃的方式，讓藥物或保健食品都能發揮效果，避免因不良的習慣對食道或胃造成影響，倘在服用的期間，有任何的不適，應盡快就醫。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢提醒，不論是服藥、吃保健食品，要注意吃的方式，讓藥物或保健食品都能發揮效果。（書田診所提供）

