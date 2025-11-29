健康網》瘦瘦針也能防失智？ 醫：仍需更多研究確認

恆新復健科診所醫師王思恒表示，雖然國外最新研究推測瘦瘦針或可降低失智風險，但他也強調，此結果仍需更多研究確認；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期為人熟知的減重瘦瘦針，除了可讓體重計數字下降，竟然還附帶其他作用？恆新復健科診所醫師王思恒表示，根據2025年1項國外最新研究指出，這種瘦身藥物似乎有助於大腦與心理健康，推測或因減少神經發炎與病理蛋白堆積，進而可降低失智風險的發生。但他也強調，雖然該研究樣本數巨大，但對於年輕女性或亞洲人的效果是否完全相同，仍需更多研究確認。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文指出，1篇發表在2025年頂級期刊《Nature Medicine》的研究，分析超過21萬名使用者的數據，發現這減重藥物似乎對於大腦和心理健康具有以下作用：

●護腦：顯著降低失智症的風險，這對高齡化社會來說是個巨大的好消息。

●成癮：對於酒精、大麻、甚至鴉片類藥物的使用風險均降低，也就是說，打針後，可能讓你比較不想喝酒買醉。

●情緒穩定：研究發現，它甚至降低了自殺意念與精神病性障礙的風險。

●抗炎護體：除了已知的心血管與腎臟保護，還降低了肺炎、深層靜脈栓塞等風險。

不過，瘦瘦針也有一些使用副作用須注意，例如：腸胃易出現的噁心、嘔吐、胃食道逆流；最需要警惕的急性胰臟炎風險約增加2.46倍；此外，腎結石風險也微幅上升。

至於為什麼研究顯示瘦瘦針對於防失智等具有作用？王思恒表示，雖然研究還在很初期的階段，但科學家推測的原因如下：

●針對失智症與認知功能來說，減少神經發炎與病理蛋白堆積。

●針對成癮行為來說，調節大腦的「獎賞路徑」。

●針對精神疾病來說，具抗精神病與抗憂鬱特性。

●因間接保護大腦，改善全身代謝與血管健康。

最後，王思恒也特別強調，這項研究使用的是美國退伍軍人資料庫，受試者絕大多數是高齡白人男性。雖然樣本數巨大，但對於年輕女性或亞洲人的效果是否完全相同，仍需更多研究確認。但他也預測在將來，隨著越來越多研究數據出爐，瘦瘦針會被應用在更多疾病上。

