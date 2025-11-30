健康網》玫瑰鹽更健康？ 營養師：碘攝取不足影響代謝、內分泌

營養師指出，如果通通換成玫瑰鹽、鹽岩，反而可能造成碘攝取不足，影響代謝、發育的問題！（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕市售出現多種鹽品後，許多家庭將常用的鹽換成玫瑰鹽、岩鹽，刻意購買看似更天然的鹽品。好食課於臉書粉專與官方網站指出，其實我們原本用的鹽，許多是有額外添加「碘」的「含碘鹽」，如果通通換成玫瑰鹽、鹽岩，反而可能造成碘攝取不足，影響代謝、發育的問題！

根據2017-2020國民營養健康狀況變遷調查數據，台灣19-64歲成年人碘缺乏盛行率男性為36.0-48.7%，女性為39.0-57.2%，台灣缺碘問題還是普遍偏高。食物中的碘主要存海帶、紫菜等海藻類，以及蝦蟹、貝類等海產中，但因為攝取量不穩定，我們傳統的食鹽許多會額外添加碘，製成「含碘鹽」，這樣在烹調的過程中，就能穩定的攝取到碘。

缺碘提升慢性疾病風險

家醫科醫師楊宗衡指出，代謝症候群、肥胖、糖尿病雖然聽起來是各種不同病名，但其實都是源自「新陳代謝失衡」。代謝不順，體脂肪容易堆積，連帶血糖難以控制，甚至血壓、腎臟功能都受到影響。而這其中最容易被忽略的就是「碘」，它與甲狀腺功能、代寫調控有關，若是碘攝取不足，可能造成怕冷、疲倦、體重增加等症狀！

缺碘可能增加認知功能衰退

營養師張馨勻提到，長輩攝取足夠的碘，可以降低認知功能障礙風險，過去有研究發現，碘攝取較少的長輩，腦部體積萎縮的比例較高。如果是女性在備孕期間，就更應該注意，孕期嚴重缺乏碘會造成胎兒腦部發育異常，提升呆小症風險！

營養師張馨勻提到，長輩攝取足夠的碘，可以降低認知功能障礙風險。

適量攝取碘 有助女性調控內分泌

家醫科醫師李思賢則指出，女性缺碘狀況比男性還嚴重，但對於女性來說，碘與調節女性賀有關，其實更應該注意碘攝取量！足量的碘有助於平衡體內過多的雌激素，能緩解經痛、乳房囊腫，甚至對多囊性卵巢症候群也可能有幫助。

人體無法自行合成碘

醫師、營養師都提到，「碘」是人體無法自行合成，只能從飲食攝取。雖然海帶、海產、牛奶等食物含有碘，但依現在的飲食習慣，這些含碘的食物並不像米飯、肉類是我們幾乎每天甚至每餐都會吃到的食材，所以單靠攝取含碘食物，無法穩定的達到需要量，因此國民營養調查也顯示，許多國人還是有碘不足的情況。

張馨勻指出，其實這些進口海鹽、玫瑰鹽等，含有的「碘」非常少，很多人忽略了這些鹽品在營養學上的缺陷；食鹽使用量穩定，鹽會是最好的碘來源因為每天料理都會使用到鹽，而添加量也較平均，是相對穩定攝取到碘的好方法。李思賢醫師則特別提醒，市售一般鹽品也不一定都含有碘，所以選購時還是要認明包裝上的字樣是否有含碘！

