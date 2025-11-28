自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

器捐意願人數近年持平3.5萬人 器捐病主中心：家屬溝通是關鍵

2025/11/28 16:57

器捐病主董事長李明哲表示，近年器捐註記人數「持平」，約在3.5萬人左右，實務最大挑戰並非數量，而是第一線常常發生即使本人有註記，但家屬不同意的狀況。（記者邱芷柔攝）

器捐病主董事長李明哲表示，近年器捐註記人數「持平」，約在3.5萬人左右，實務最大挑戰並非數量，而是第一線常常發生即使本人有註記，但家屬不同意的狀況。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今（2025）年6月一度傳出北部某醫院在病患仍接上葉克膜、心跳尚未停止下，即通知檢警準備進行器官捐贈，引發爭議；事後釐清並非醫療疏失，而是第一線對「心臟停止死亡後器官捐贈」流程認知不足，造成溝通誤會。財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲今（28日）受訪時表示，已與法務部溝通並取得共識，下個月將開會討論相關指引，避免類似爭議再發生。

衛生福利部統計，截至11月24日，國人預立器官捐贈意願累計68.2萬人，安寧緩和意願110.7萬人，預立醫療決定超過12.4萬人。今年新增器捐註記3萬8390人，年齡以40至49歲為最多，安寧緩和與預立醫療決定，則多集中在60至69歲族群。

李明哲指出，近年器捐註記人數「持平」，約在3.5萬人左右，實務最大挑戰並非數量，而是第一線常常發生即使本人有註記，但家屬不同意的狀況。統計顯示，若生前已註記並讓家人知情，器官勸募成功率明顯提高，反之家屬不知情時，成功率僅剩一半，且突發意外死亡者，家屬更難放手。

器捐病主中心今天舉辦「榮耀圓滿．心願同行」聯合頒獎典禮，表揚推動善終與器捐有功的醫療、社工與照護團隊。第一類器官（心、肝、肺、腎、胰、小腸等）以亞東醫院及林口長庚醫院並列全國第一名，花蓮慈濟醫院獲東區第一名；而第二類器官（眼角膜、皮膚、骨骼等）則由臺大醫院及高雄長庚醫院居冠，現場亦頒發器官捐贈特殊貢獻獎，肯定前董事長李伯璋推動制度整合與公平分配的長年貢獻。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中