器捐意願人數近年持平3.5萬人 器捐病主中心：家屬溝通是關鍵

〔記者邱芷柔／台北報導〕今（2025）年6月一度傳出北部某醫院在病患仍接上葉克膜、心跳尚未停止下，即通知檢警準備進行器官捐贈，引發爭議；事後釐清並非醫療疏失，而是第一線對「心臟停止死亡後器官捐贈」流程認知不足，造成溝通誤會。財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲今（28日）受訪時表示，已與法務部溝通並取得共識，下個月將開會討論相關指引，避免類似爭議再發生。

衛生福利部統計，截至11月24日，國人預立器官捐贈意願累計68.2萬人，安寧緩和意願110.7萬人，預立醫療決定超過12.4萬人。今年新增器捐註記3萬8390人，年齡以40至49歲為最多，安寧緩和與預立醫療決定，則多集中在60至69歲族群。

李明哲指出，近年器捐註記人數「持平」，約在3.5萬人左右，實務最大挑戰並非數量，而是第一線常常發生即使本人有註記，但家屬不同意的狀況。統計顯示，若生前已註記並讓家人知情，器官勸募成功率明顯提高，反之家屬不知情時，成功率僅剩一半，且突發意外死亡者，家屬更難放手。

器捐病主中心今天舉辦「榮耀圓滿．心願同行」聯合頒獎典禮，表揚推動善終與器捐有功的醫療、社工與照護團隊。第一類器官（心、肝、肺、腎、胰、小腸等）以亞東醫院及林口長庚醫院並列全國第一名，花蓮慈濟醫院獲東區第一名；而第二類器官（眼角膜、皮膚、骨骼等）則由臺大醫院及高雄長庚醫院居冠，現場亦頒發器官捐贈特殊貢獻獎，肯定前董事長李伯璋推動制度整合與公平分配的長年貢獻。

