健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

每6人就1人不孕！WHO發布首份不孕症指南 籲納國家健保

2025/11/28 16:39

WHO發布首份全球不孕症指南，盼透過改善檢測與治療，協助全球受不孕之苦的家庭迎來新生命；示意圖。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）週五（28日）發布了史上首份針對不孕症的全球指南，旨在改善預防、檢測與治療。WHO指出，全球每6人就有1人會在一生中經歷不孕問題，這個長期被忽視的危機，正影響著全球數百萬人的生活。

根據《法新社》報導，WHO性健康與生殖健康部門主管阿洛泰（Pascale Allotey）表示，不孕症影響跨越所有地區與收入水平，但安全且負擔得起的照護管道仍極度不平等。她坦言：「不孕症問題被忽視太久了。」新指南將提供統一且基於證據的基礎，確保所有人都能獲得有效照護。

WHO將不孕症定義為男性或女性生殖系統的一種狀況，指在經過12個月或更長時間的規律無避孕性行為後，仍無法達成懷孕。這種情況往往導致當事人面臨巨大的心理痛苦、社會污名與經濟困難。

經濟負擔是不孕症患者面臨的最大障礙之一。WHO指出，在許多國家，檢測與治療費用多由患者自付，常導致「災難性的財務支出」。報告驚人地揭露：「在某些情況下，即使是單次試管嬰兒（IVF）療程，費用也可能高達家庭平均年收入的兩倍。」

這份新發布的指南提出了40項建議，呼籲各國將不孕症治療整合進國家衛生資金、服務與戰略中。

男性診斷常被忽略

指南也特別點出臨床管理上的缺失，例如男性診斷經常調查不足。WHO建議應採取一系列方法，從諮詢開始，逐步進入積極治療。此外，預防勝於治療，衛生專業人員需解決導致不孕的主要風險因素，包括未經治療的性傳染感染與吸菸問題。

