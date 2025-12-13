健康網》穀胱甘肽是「人體清道夫」！ 抗老美膚、護肝助解毒

營養師王證瑋說，穀胱甘肽是人體就能製造的超級抗氧化物，日常攝取酪梨、洋蔥等含硫胺基酸豐富的食物，均有助提升穀胱甘肽生成，示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕穀胱甘肽是人體細胞重要的抗氧化劑，在身體中扮演著解毒、維持細胞健康和促進新陳代謝等關鍵角色。對此，營養師王證瑋說明，穀胱甘肽（Glutathione，簡稱GSH）其實是人體就能製造的超級抗氧化物，它就像是身體裡的環保清潔員，負責把自由基掃除乾淨，幫助延緩老化、肝臟解毒、增強免疫、美白亮膚、保護細胞，也可說是身體的抗氧化防火牆。

王證瑋於臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」發文說明，隨著年齡、壓力、熬夜、污染等因素，人體內的穀胱甘肽會逐漸耗損，但可透過飲食或補充品補足它，對於維持健康與抗老化都非常關鍵。具體來說，它具有以下5大作用：

●強力抗氧化，延緩老化：穀胱甘肽能中和自由基、減少細胞氧化傷害，是抗老與細胞修復的關鍵營養素。

●幫助肝臟解毒功能：它是肝臟最重要的解毒輔酶之一，能幫助代謝酒精、藥物與環境毒素，可說是肝臟守護員。

●增強免疫力：穀胱甘肽能調節免疫細胞活性，幫助身體對抗病毒與感染。

●美白與亮膚效果：穀胱甘肽可抑制黑色素生成、促進膚色均勻，因此常被應用於美白保養品與點滴中。

●修復細胞，維持能量代謝：它參與細胞能量製造過程，有助減少疲勞感，並可促進細胞修復。

此外，王證瑋進一步說明，含硫胺基酸豐富的食物有助提升穀胱甘肽生成，如：蒜頭、洋蔥、花椰菜、酪梨、雞蛋、魚肉等均屬之。另，輔助營養素如維生素C、E、硒、NAC（乙醯半胱胺酸）等，也都是穀胱甘肽合成的重要幫手。他也特別提醒懷孕、哺乳或肝腎疾病患者須注意，使用前應先諮詢專業醫師。

王證瑋最後也強調，穀胱甘肽就像是身體裡的抗氧化防火牆，守護你的肝臟、免疫與細胞，讓你從裡到外都更健康。

