罕病AADC新藥1劑1億元 12月上路！健保給付新天花板

〔記者邱芷柔／台北報導〕今（2025）年12月1日起中央健康保險署將調整健保藥品給付規定，涵蓋胰臟癌、轉移性乳癌及罕見遺傳疾病，擴大患者治療選擇與用藥可近性；其中單劑要價1億元的罕病基因治療新藥首度納入健保給付，刷新健保給付天花板，這款基因治療藥物Upstaza為台灣研發，專門用於治療「芳香族 L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC）」。

AADC缺乏症屬遺傳性罕病，病童多在7歲前出現癲癇樣發作與嚴重運動障礙，過去多在5至6歲夭折，新療法可望延長壽命至20歲以上。這款藥物由台大醫院基因醫學部醫師胡務亮團隊自2007年投入研發，2022年取得歐盟藥證，並於去（2024）年獲我國食品藥物管理署核准，為台灣代表性的基因治療成果。

台灣新生兒AADC發生率約為3萬分之1，高於多數國家。健保署指出，該藥於12月1日起「暫予支付」適用於18個月以上、未滿6歲、且症狀嚴重的病童，為目前唯一可對應此疾病的治療方式，且僅需終生施打一次。首年約有13名病童適用，藥費支出約13億元，之後第2年至第5年每年新增5人，藥費約5億元；衛福部次長石崇良日前指出，「全台灣每個人只要出不到5元，就能救1個罕病孩子，絕對值得」，相關經費將由罕病專款支應。

除罕病外，健保12月新制也涵蓋癌症用藥。在轉移性胰臟癌方面，將擴大給付Onivyde的藥品組合，作為成人第一線治療。健保署表示，臨床研究顯示，該療法可延長整體存活期與疾病未惡化時間，有助改善胰臟癌治療選擇不足的困境，預估第1年至第5年約121至152人受惠，藥費約0.57億至0.71億元。

另在停經後轉移性乳癌治療上，健保也將新增給付含tucidinostat成分藥品，適用於荷爾蒙受體陽性、HER2陰性且既有治療後復發或惡化的患者，提供臨床另一選擇。健保署指出，預估第1年至第5年約261至700人，預估藥費約0.63億元至1.69億元。

