健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

對抗白血病新希望 毛喉素有望強化化療效果

2025/11/28 16:06

英國1項研究發現，1種天然植物化合物可能為對抗侵襲性白血病提供1種新方法，同時增強現有化療效果。示意圖。（圖取自freepik）

英國1項研究發現，1種天然植物化合物可能為對抗侵襲性白血病提供1種新方法，同時增強現有化療效果。示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項研究發現，1種天然植物化合物可能為對抗侵襲性白血病提供1種新方法，同時增強現有化療效果。該研究發表在英國藥理學期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，英國薩里大學研究團隊的研究表示，來自植物的天然化合物毛喉素（forskolin）可能在改善KMT2A重排急性髓系白血病（KMT2A-r AML） 患者的預後方面發揮重要作用。KMT2A-r AML是該疾病中最具挑戰性的類型之一。

研究顯示，毛喉素似乎能夠直接減緩白血病細胞的生長，並提高化療療效。研究團隊發現，該化合物能讓蛋白磷酸酶2A（PP2A）活躍，並降低幾種已知與癌症進展相關的基因（MYC、HOXA9和HOXA10）的活性。

該研究還發現，毛喉素顯著提高KMT2A-r AML細胞對常用化療藥物道諾黴素（daunorubicin）的敏感性，提高了該藥物殺死癌細胞的能力。

薩里大學生物化學高級講師埃斯波西托（Maria Teresa Esposito）博士表示，研究結果揭示毛喉素具有令人振奮的雙重作用。它不僅具有抗白血病作用，還能增強傳統化療的療效。

埃斯波西托指出，將毛喉素與道諾黴素聯合使用，有望帶來更有效的治療策略，從而降低化療劑量，並減少急性髓系白血病治療中常見的嚴重副作用。

英國白血病協會研究與宣傳主任里德利（Simon Ridley）博士聲稱，急性髓系白血病（AML）是最具侵襲性和致命性的癌症類型之一，這項研究不僅加深了我們對KMT2A重排型AML的了解。

