自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

撐起偏鄉神經外科急救網 惡性腦瘤權威馬辛一辭世

2025/11/28 14:23

三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科科主任馬辛一。（擷取自三總官網）

三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科科主任馬辛一。（擷取自三總官網）

〔記者邱芷柔／台北報導〕三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一近日驟然辭世，消息傳出後，醫界不捨。馬辛一長期深耕惡性腦瘤治療，推動神經外科的制度建構，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，未料竟成醫界最後榮耀，院方僅表示，相關病況涉及隱私，仍以家屬說法為主。

1961年生的馬辛一畢業於國防醫學院醫學系，專長於惡性腦瘤、脊椎與中樞神經疾病，是國內腦瘤手術權威之一。他曾獲衛生福利部核准推動「自體免疫細胞治療」應用於多形性膠質母細胞瘤與續發性腦癌，並長期投入惡性腦瘤基因治療研究，醫術盛名遠播，甚至吸引海外病患來台就醫。

除臨床與研究成就外，馬辛一亦被視為神經外科制度改革的重要推手。花蓮慈濟醫院院長林欣榮回憶，馬教授於住院醫師時期即同時攻讀博士、出國進修，返國後帶領三軍總醫院神經外科，並當選台灣神經外科醫學會理事長，不僅專注個人研究與手術，也將心力投注在神經外科整體發展，像是住院醫師訓練架構、主治醫師持續教育及專科長遠發展。

林欣榮也提到，自己擔任理事長、馬辛一擔任秘書長期間，多次向衛生福利部反映基層神經外科給付過低問題，後來醫學中心大型高難度手術已有相對合理給付，但偏鄉與中小型醫院醫師輪值急診、處理腦中風與重度腦傷等救命手術，諸如腦積水引流、顱內壓監測等，「一進刀房就兩、三個小時，幾乎是賠錢在做。」

林欣榮說，經多方協調後，相關手術健保給付約調高一倍，雖仍不算高，但已讓醫院不再因經濟因素卻步，逐步建構起全台急重症神經外科照護網絡，「不論病人被送到哪裡，第一時間都能有神經外科處理。」

對於馬辛一驟逝，林欣榮坦言，十分惋惜，馬教授因疾病導致免疫力較弱，此次車禍手術後併發感染，不幸辭世，儘管英年早逝，馬教授所培育的後進與建立的制度，仍將持續影響並守護台灣神經外科體系。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中