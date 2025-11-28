撐起偏鄉神經外科急救網 惡性腦瘤權威馬辛一辭世

三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科科主任馬辛一。（擷取自三總官網）

〔記者邱芷柔／台北報導〕三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一近日驟然辭世，消息傳出後，醫界不捨。馬辛一長期深耕惡性腦瘤治療，推動神經外科的制度建構，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，未料竟成醫界最後榮耀，院方僅表示，相關病況涉及隱私，仍以家屬說法為主。

1961年生的馬辛一畢業於國防醫學院醫學系，專長於惡性腦瘤、脊椎與中樞神經疾病，是國內腦瘤手術權威之一。他曾獲衛生福利部核准推動「自體免疫細胞治療」應用於多形性膠質母細胞瘤與續發性腦癌，並長期投入惡性腦瘤基因治療研究，醫術盛名遠播，甚至吸引海外病患來台就醫。

除臨床與研究成就外，馬辛一亦被視為神經外科制度改革的重要推手。花蓮慈濟醫院院長林欣榮回憶，馬教授於住院醫師時期即同時攻讀博士、出國進修，返國後帶領三軍總醫院神經外科，並當選台灣神經外科醫學會理事長，不僅專注個人研究與手術，也將心力投注在神經外科整體發展，像是住院醫師訓練架構、主治醫師持續教育及專科長遠發展。

林欣榮也提到，自己擔任理事長、馬辛一擔任秘書長期間，多次向衛生福利部反映基層神經外科給付過低問題，後來醫學中心大型高難度手術已有相對合理給付，但偏鄉與中小型醫院醫師輪值急診、處理腦中風與重度腦傷等救命手術，諸如腦積水引流、顱內壓監測等，「一進刀房就兩、三個小時，幾乎是賠錢在做。」

林欣榮說，經多方協調後，相關手術健保給付約調高一倍，雖仍不算高，但已讓醫院不再因經濟因素卻步，逐步建構起全台急重症神經外科照護網絡，「不論病人被送到哪裡，第一時間都能有神經外科處理。」

對於馬辛一驟逝，林欣榮坦言，十分惋惜，馬教授因疾病導致免疫力較弱，此次車禍手術後併發感染，不幸辭世，儘管英年早逝，馬教授所培育的後進與建立的制度，仍將持續影響並守護台灣神經外科體系。

