自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

B群吃多恐神經受損 澳洲管制「高劑量B6」逾50毫克需藥師同意

2025/11/28 13:02

長期攝取過量恐致神經病變 ，澳洲將分級管理維生素B6。（資料照）

長期攝取過量恐致神經病變 ，澳洲將分級管理維生素B6。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕維生素B群是許多民眾家中必備的保健食品，但攝取過量恐對神經系統造成永久傷害。澳洲藥物管理局（TGA）因接獲數百起與長期服用維生素B6有關的神經損傷報告，近期宣布將祭出嚴格管制：自2027年6月起，凡每日建議劑量中B6含量超過50毫克（mg）的產品，將禁止在一般貨架販售，改列為需經藥劑師諮詢才能購買的「指示用藥」。

據《衛報》報導，TGA 在審查後發現，自2023年以來已有超過250起因服用B6導致「周邊神經病變」（peripheral neuropathy）的病例。這類病變是指大腦與脊髓以外的神經受損，典型症狀包括手腳刺痛、灼熱感及麻木，若延誤診斷並持續攝取，可能造成不可逆的永久損傷。

根據新規，未來B6含量超過50毫克的產品將移至藥局櫃檯後方，需由藥劑師評估後販售；若含量超過200毫克，則必須持有醫師處方箋才能購買。目前一般健康成人的B6每日建議攝取量僅需1.3至1.7毫克，但市售保健品劑量往往高出數十倍。

能量飲、蛋白粉都有B6 累積過量成隱憂

南澳大學運動營養師曼齊奧里斯（Evangeline Mantzioris）指出，B6的風險在於「累積效應」。除了保健食品，現代人常喝的能量飲料、健身用的蛋白粉，甚至早餐麥片中都常添加B6。這意味著即便單一產品劑量未超標，民眾也可能在不知不覺中從多重來源攝取過量，導致體內B6濃度達到毒性水準。

曼齊奧里斯強調，B6廣泛存在於肉類、蔬果及乳製品中，一般人透過均衡飲食即可滿足需求，澳洲極少出現B6缺乏症。「許多人受行銷影響，覺得『以防萬一』就吃點保健品，這是不必要的風險。」

專家建議，若服用B6產品後出現手腳刺痛或麻木，應立即停用並就醫，症狀通常會在停用後改善。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中