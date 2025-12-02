自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐吃出飽足、好膚質 平民燕窩高纖保水又低卡

2025/12/02 06:24

營養師廖欣儀分享，白木耳的保水力與黏滑質地，其實也是天然保濕來源，尤其天冷若出現皮膚乾癢，吃點白木耳也會覺得比較不乾燥；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師廖欣儀分享，白木耳的保水力與黏滑質地，其實也是天然保濕來源，尤其天冷若出現皮膚乾癢，吃點白木耳也會覺得比較不乾燥；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕口感嫩滑的白木耳不僅是甜點裡的點綴品，它所含的多醣體具有超強保濕力，可有效鎖水、減少細紋與老化，因此也被譽為植物界的玻尿酸、平民燕窩。營養師廖欣儀分享，除多醣體外，白木耳也富含水溶性膳食纖維，推薦早餐喝一碗熱騰騰的白木耳，或可添加牛奶、水果，除有助延長飽足感，避免早餐吃過量，還能增加腸道蠕動助排便，可說是健康好選擇。

廖欣儀於臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文解說，白木耳又稱銀耳，富含多醣體，保水力與黏滑的質地，其實也是天然的保濕來源。尤其天氣冷時，若出現皮膚乾癢情況，建議可吃點白木耳，也會覺得身體比較不乾燥。

廖欣儀進一步說明，白木耳所含的水溶性膳食纖維，有助柔軟糞便、增加腸道蠕動，尤其若出現肚子悶悶不適，建議可喝一碗白木耳，腸胃也會變得順暢些。另，白木耳本身熱量很低、膳食纖維高，因此，非常推薦早餐來一碗溫熱的白木耳，可延長飽腹感，早餐也不會一不小心吃過量。

另，她也推薦如果要更健康，建議減糖或用水果自然甜味，如枸杞、蘋果丁、紅棗等，或是加些牛奶在白木耳裡，口感也不錯；若喝牛奶會產生脹氣，也可改成無乳糖牛奶或豆奶，都是不錯的變化方式與選擇。

此外，農糧署也曾在臉書粉專發文介紹，銀耳與木耳不同，為銀耳屬之菇類；因富含多種胺基酸，也有平民燕窩美稱。乾濕銀耳煮法大不同，新鮮銀耳適合用湯鍋瓦斯爐煮，可輕鬆快速燉煮出多醣體，也可省去浸泡時間。至於乾燥銀耳則需浸泡軟化，花費時間熬煮才能煮出多醣體，因此，建議放置電鍋或用壓力鍋燉煮較適合。

