自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

美籍男登象山 「寡婦製造機」突襲！熱心民眾、消防、醫護接力搶命

2025/11/28 13:41

北醫附醫邀請台北市政府消防局莊敬、永吉分隊與醫療團隊一同為Atom（格紋襯衫者）舉行重生慶祝會。（北醫附醫提供）

北醫附醫邀請台北市政府消防局莊敬、永吉分隊與醫療團隊一同為Atom（格紋襯衫者）舉行重生慶祝會。（北醫附醫提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕原本只是趁著好天氣到台北象山步道健走，沒想到差點成了生離死別！11月初，美籍旅客Atom登山途中突然倒地、失去意識，心臟當場停止跳動，所幸現場民眾第一時間發現異狀，立刻施作CPR（心肺復甦術），並迅速取來附近設置的AED（自動體外心臟去顫器），消防人員接獲通報後趕抵現場接手急救，將OHCA（到院前心肺功能停止）的Atom 緊急送往台北醫學大學附設醫院，院方緊急啟動心導管與葉克膜搶救，歷經2週治療才把Atom從鬼門關前拉了回來。

回想那段生死交關的時刻，Atom仍難掩激動。他表示，送醫後他被診斷為左前降支阻塞，就是心肌梗塞，也就是俗稱的「寡婦製造機」，若未即時治療，死亡率高達 88%，「我本來不可能活到現在。」他特別感謝當時伸出援手的陌生人，主動聯絡救護人員、協助CPR，讓後續救援得以無縫銜接，他也感謝所有消防與醫護人員，直說自己是10個案例中唯一活下來的那一個，「如果沒有你們，我今天不可能站在這裡。」

第一時間收治病人的北醫附醫急診醫師蔡鴻維指出，心肌梗塞是分秒必爭的疾病，Atom在山上心跳停止後，現場立即有人CPR，加上附近剛好設有AED，救護人員能快速電擊，在黃金時間內送醫，才能順利銜接心導管與葉克膜治療，從到院前救治到院內處置，每個環節都沒有斷線，是成功關鍵。

北醫附醫心臟內科醫師楊宗霖也說，病人送到急診時已陷入心因性休克，團隊必須在最短時間完成關鍵處置，先啟動葉克膜支撐心肺功能，再以心導管打通阻塞血管、放置支架，後續在加護病房施行低溫治療保護大腦，Atom不僅恢復意識，也沒有留下神經學後遺症，四肢行動正常。

北醫附醫急診重症醫學部主任趙君傑形容，這是一場由民眾、消防、救護到醫療跨單位接力救援的成功案例，看到Atom平安站在大家面前，是最鼓舞人心的時刻。

趙君傑提醒，秋冬交替與低溫會使血管收縮、血壓上升，進一步加重心臟負擔，而登山多為持續上坡活動，心肌耗氧量高，本身有三高、肥胖或吸菸習慣的人，更容易誘發心絞痛或心肌梗塞。研究也顯示，清晨4點到上午10點正是心肌梗塞好發時段，登山族群常在清晨出發，風險也隨之升高。

他建議，有高血壓、高血脂、糖尿病或冠心病史的民眾，冬季登山前應先諮詢醫師，並預留10至15分鐘循序暖身，避免血壓驟升，若途中出現胸悶、壓迫感、冒冷汗、呼吸急促或異常疲倦，都可能是心肌缺氧警訊，切勿硬撐下山，應立刻停下來、保持溫暖、減輕心臟負荷，並立即撥打119或向同行夥伴求助。

Atom（格紋襯衫者）住院兩週後已康復出院。（北醫附醫提供）

Atom（格紋襯衫者）住院兩週後已康復出院。（北醫附醫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中