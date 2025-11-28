美籍男登象山 「寡婦製造機」突襲！熱心民眾、消防、醫護接力搶命

北醫附醫邀請台北市政府消防局莊敬、永吉分隊與醫療團隊一同為Atom（格紋襯衫者）舉行重生慶祝會。（北醫附醫提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕原本只是趁著好天氣到台北象山步道健走，沒想到差點成了生離死別！11月初，美籍旅客Atom登山途中突然倒地、失去意識，心臟當場停止跳動，所幸現場民眾第一時間發現異狀，立刻施作CPR（心肺復甦術），並迅速取來附近設置的AED（自動體外心臟去顫器），消防人員接獲通報後趕抵現場接手急救，將OHCA（到院前心肺功能停止）的Atom 緊急送往台北醫學大學附設醫院，院方緊急啟動心導管與葉克膜搶救，歷經2週治療才把Atom從鬼門關前拉了回來。

回想那段生死交關的時刻，Atom仍難掩激動。他表示，送醫後他被診斷為左前降支阻塞，就是心肌梗塞，也就是俗稱的「寡婦製造機」，若未即時治療，死亡率高達 88%，「我本來不可能活到現在。」他特別感謝當時伸出援手的陌生人，主動聯絡救護人員、協助CPR，讓後續救援得以無縫銜接，他也感謝所有消防與醫護人員，直說自己是10個案例中唯一活下來的那一個，「如果沒有你們，我今天不可能站在這裡。」

第一時間收治病人的北醫附醫急診醫師蔡鴻維指出，心肌梗塞是分秒必爭的疾病，Atom在山上心跳停止後，現場立即有人CPR，加上附近剛好設有AED，救護人員能快速電擊，在黃金時間內送醫，才能順利銜接心導管與葉克膜治療，從到院前救治到院內處置，每個環節都沒有斷線，是成功關鍵。

北醫附醫心臟內科醫師楊宗霖也說，病人送到急診時已陷入心因性休克，團隊必須在最短時間完成關鍵處置，先啟動葉克膜支撐心肺功能，再以心導管打通阻塞血管、放置支架，後續在加護病房施行低溫治療保護大腦，Atom不僅恢復意識，也沒有留下神經學後遺症，四肢行動正常。

北醫附醫急診重症醫學部主任趙君傑形容，這是一場由民眾、消防、救護到醫療跨單位接力救援的成功案例，看到Atom平安站在大家面前，是最鼓舞人心的時刻。

趙君傑提醒，秋冬交替與低溫會使血管收縮、血壓上升，進一步加重心臟負擔，而登山多為持續上坡活動，心肌耗氧量高，本身有三高、肥胖或吸菸習慣的人，更容易誘發心絞痛或心肌梗塞。研究也顯示，清晨4點到上午10點正是心肌梗塞好發時段，登山族群常在清晨出發，風險也隨之升高。

他建議，有高血壓、高血脂、糖尿病或冠心病史的民眾，冬季登山前應先諮詢醫師，並預留10至15分鐘循序暖身，避免血壓驟升，若途中出現胸悶、壓迫感、冒冷汗、呼吸急促或異常疲倦，都可能是心肌缺氧警訊，切勿硬撐下山，應立刻停下來、保持溫暖、減輕心臟負荷，並立即撥打119或向同行夥伴求助。

Atom（格紋襯衫者）住院兩週後已康復出院。（北醫附醫提供）

