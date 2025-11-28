自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

久坐傷血管連 健身族難逃！英研究：喝可可、綠茶可「抵銷」傷害

2025/11/28 12:09

現代人的生活型態，常會長時間坐在電腦前；圖為情境照。（圖取自freepik）

現代人的生活型態，常會長時間坐在電腦前；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕久坐是現代人的健康大敵。英國伯明罕大學（University of Birmingham）最新研究發現，長時間坐著會迅速損害血管功能，即便平時體能良好者也難倖免。但科學家發現簡單解方：在久坐前攝取富含「黃烷醇」（flavanols）的食物，如熱可可、綠茶，竟能有效抵銷這種血管損傷。

據《每日科學》（ScienceDaily）報導，這項發表於《生理學期刊》的研究證實，單靠規律運動不足以抵抗久坐危害。研究團隊針對年輕男性進行測試，測量血管健康關鍵指標「血流介導擴張」（FMD）。結果顯示，若未攝取黃烷醇，受試者在久坐2小時後，無論體能好壞，其腿部與手臂的血管功能均顯著下降。

相對地，當受試者飲用富含黃烷醇的可可後，久坐期間的血管功能皆維持在正常水平，未出現衰退。研究主要作者倫代羅（Catarina Rendeiro）指出，雖然坐著時肌肉未活動，但血管系統仍承受壓力，攝取黃烷醇能直接減輕此類損害，是有效的預防策略。

蘋果莓果也有效 降心血管風險

黃烷醇廣泛存在於植物中，研究建議不一定要喝可可，日常攝取蘋果、莓果、堅果及綠茶、紅茶均可補充。倫代羅總結，鑑於現代人久坐難以完全避免，除了定時起身活動，搭配高黃烷醇飲食是維護血管的最佳策略。據統計，血管功能只要下降1%，罹患心血管疾病風險即增加13%，顯示此飲食策略效益顯著。

