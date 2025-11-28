自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》冬季防肺炎入侵！ 食藥署籲3大族群接種疫苗最有效

2025/11/28 14:33

依據衛福部疾管署資料顯示，台灣肺炎鏈球菌感染的高峰期多集中在冬季至春季，呼籲65歲以上長者等3大族群接種疫苗預防最安心；情境照。（圖取自freepik）

依據衛福部疾管署資料顯示，台灣肺炎鏈球菌感染的高峰期多集中在冬季至春季，呼籲65歲以上長者等3大族群接種疫苗預防最安心；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕造成肺炎的病原種類繁多，其中最常見的是肺炎鏈球菌。這種細菌是一種革蘭氏陽性菌，具有92種以上血清型，其中約有30種會造成人類感染。感染肺炎鏈球菌時，可能出現高燒、咳嗽、氣促、胸痛，甚至伴隨頭痛、頸部僵硬、嘔吐或意識不清等狀況。病情嚴重時，可能導致肺炎、菌血症、敗血症，甚至腦膜炎。

造成肺炎的病原種類繁多，其中最常見的是肺炎鏈球菌。這種細菌是一種革蘭氏陽性球菌，具有92種以上血清型，其中約有30種會造成人類體感染。感染肺炎鏈球菌時，可能出現高燒、咳嗽、氣促、胸痛，甚至伴隨頭痛、頸部僵硬、嘔吐或意識不清等狀況。病情嚴重時，可能導致肺炎、菌血症、敗血症，甚至腦膜炎。

依據衛生福利部疾病管制署的資料顯示，台灣肺炎鏈球菌感染的高峰期多集中在冬季至春季，好發族群主要為未滿5歲的嬰幼兒及65歲以上的長者。

接種疫苗，預防肺炎鏈球菌最有效

自2015年起，我國將肺炎鏈球菌疫苗納入幼兒常規接種後，涵蓋血清型之侵襲性肺炎鏈球菌感染症個案數明顯下降，可見目前預防肺炎鏈球菌感染最經濟有效的方法，就是接種肺炎鏈球菌疫苗。

我國肺炎鏈球菌疫苗皆須向食品藥物管理署（下稱食藥署）申請查驗登記，取得許可證後，採逐批檢驗合格後封緘放行。每批檢驗合格的疫苗，外盒皆會加貼「藥物檢查證」以供識別，並由食藥署國家實驗室嚴格把關。

食藥署表示，目前國內核准上市之肺炎鏈球菌疫苗主要分兩大類：結合型疫苗（Pneumococcal conjugate vaccine, PCV）及多醣體疫苗（Pneumococcal polysaccharide vaccine, PPV）。其中，PCV產品種類較多，包括13價、15價及20價結合型疫苗；PPV則僅有23價多醣體疫苗。不同類型疫苗各有其優勢及適合族群，家中若有長者、幼兒及高風險族群，建議至醫療院所諮詢醫師後再施打。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1054期

