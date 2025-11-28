自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

新研究揭示蘆薈化合物 可能抑制阿茲海默症關鍵酶

2025/11/28 11:50

實驗發現，蘆薈化合物可能阻斷與阿茲海默症相關的酶。（法新社）

實驗發現，蘆薈化合物可能阻斷與阿茲海默症相關的酶。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕阿茲海默症是失智症最常見的原因，它會緩慢損害記憶力、思考能力和日常生活功能。摩洛哥1項新實驗發現，蘆薈化合物可能阻斷與阿茲海默症相關的酶。此研究發表在當代藥物分析期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，摩洛哥卡薩布蘭卡哈桑二世大學（Hassan II University of Casablanca）的研究團隊利用電腦技術，探索蘆薈化合物與乙醯膽鹼酯酶（AChE）和丁醯膽鹼酯酶（BChE）的相互作用。這2種酶都是阿茲海默症的關鍵酶，會參與分解與記憶相關的化學物質乙醯膽鹼。

此研究的主要目的是從蘆薈活性化合物中篩選出能夠有效靶向AChE和BChE的潛在抑製劑。研究團隊篩選了多種蘆薈衍生分子後發現，β-谷甾醇表現最為突出。

研究團隊表示，β-谷甾具有顯著的結合親和力和穩定性，使其成為進一步藥物開發的理想候選藥物。研究人員進行分子對接和動力學模擬後發現，β-谷甾醇與AChE和BChE都有很強的結合力，結合力分別為8.6kcal/mol和8.7 kcal/mol。

研究團隊指出，此結果凸顯出β-谷甾醇作為雙重抑制劑的潛力，可能對治療阿茲海默症至關重要。

研究團隊強調，此研究仍處於電腦模擬階段，需要透過實驗室研究和臨床實驗，來驗證其在現實世界中的療效。

