健康 > 杏林動態

健康網》禾馨怡仁驚傳年底熄燈！媽咪不捨 台大醫也訝異

2025/11/28 10:40

從2017年起營運至今的「禾馨怡仁」驚傳年底熄燈。（圖取自「禾馨怡仁婦幼中心」臉書）

從2017年起營運至今的「禾馨怡仁」驚傳年底熄燈。（圖取自「禾馨怡仁婦幼中心」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕禾馨醫療集團前營運長、婦產科醫師林思宏透過粉專說明，禾馨怡仁即將在年底結束營運。消息傳出後，許多民眾倍感不捨，直言當地環境清幽、安靜，且服務周到，並感謝團隊協助接生。

桃園市楊梅區「怡仁綜合醫院」從2017年開始與禾馨醫療合作營運「禾馨怡仁婦幼中心」，提供婦產科與小兒科的醫療照護。

林思宏在臉書粉專「林思宏醫師」表示，「禾馨怡仁年底收場了」。並表示自己全程參與，從設計圖開始的建構。回憶台北晚診結束，與同事半夜來怡仁看工程進度，開幕第一天就兩台剖腹產甚至遠從台中而來。夜診看到很晚。」這些回憶，點點滴滴在我心中，人生許多的回憶都是經歷累積堆疊。「在怡仁的記憶是如此的美好，如果還有機會，我會持續支援怡仁醫院的。」

不少人表示惋惜，有婦女直言「兩胎都在禾馨怡仁生產，感受極佳，為什麼突然要收了。」、「原本期待第二胎要回去怡仁，超級喜歡醫生跟護理師的」。台大婦產科醫師施景中也直言「太訝異了」。

