濫用依托咪酯成癮傷身 戒癮免驚

摻有二級毒品依托咪酯的電子菸液或菸彈，會危害使用者的身心健康。（資料照，民眾提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕近年來，有麻醉用途的藥物依托咪酯被不法業者摻入電子菸液或菸彈，濫用現象迅速蔓延，不僅有年輕族群因此出現精神恍惚、行為紊亂、語無倫次、肌肉抽搐等症狀就診，也衍生多起疑似吸食含依托咪酯的電子菸後駕車肇事事件。

政府已於2024年11月27日正式將依托咪酯列為第二級毒品，強化管制力度。高雄市凱旋醫院成癮防治科醫師李典政指出，依托咪酯濫用最顯著的副作用是抑制腎上腺皮質功能，導致腎上腺無法正常分泌皮質醇，進而造成低血壓、電解質失衡、全身倦怠甚至危及生命。此外，反覆使用還會引起噁心、嘔吐、肌肉抽搐、情緒不穩，長期下來更可能造成心理依賴與身體損害。

對於有依托咪酯濫用或其他成癮困擾的民眾，李典政醫師提醒，戒癮並非孤軍奮戰，高雄市多處精神醫療院所，如高雄市立凱旋醫院等設有成癮醫療中心，提供包含門急診治療與支持團體等多元服務，對於成癮患者，提供個管師介入、門診醫師診療、深度心理治療與社會復健等，協助病人逐步戒除依賴、重建生活。

此外，高雄市毒防局、社區心理衛生中心與各區衛生所亦設有心理健康資源轉介管道，讓有需要的民眾或家屬能夠快速連結到專業醫療。

李典政呼籲，依托咪酯應僅限於醫療麻醉使用，任何形式的濫用都可能帶來不可逆的身體與心理危害。成癮是一種可治療的疾病，透過醫療與社會支持，皆有機會擺脫毒品的陰影、恢復健康人生。

