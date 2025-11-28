自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

40年護雲林海線 北港媽祖醫院連3年登美國雜誌全球最佳醫院前20名

2025/11/28 09:47

北港媽祖醫院舉辦40周年院慶活動，宣示將持續為雲林海線打造更優質醫療環境。（院方提供）

北港媽祖醫院舉辦40周年院慶活動，宣示將持續為雲林海線打造更優質醫療環境。（院方提供）

〔記者李文德／雲林報導〕中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）今年屆滿創院40週年，院方已「護佑四十．旭耀新程」舉辦院慶，向地方鄉親與醫療團隊表達感謝。院長吳錫金表示，今年院方屢獲多項大獎，更連3年入選美國《Newsweek》全球最佳醫院前20名，將持續為雲林海線打造值得信賴的現代化醫療中心。

中國醫藥大學於1983年接辦由北港朝天宮籌資興建的媽祖醫院，1985年正式開幕營運，當地民眾稱為北港媽祖醫院，現已滿40年，持續照護雲林沿海鄉鎮的民眾，醫院更走入社區，開辦失智據點，協助長者延緩老化。

院方在40週年系列活動中，在院區內展出攝影與繪畫比賽得獎作品，更舉辦「護佑市集」，邀集員工與社區共同參與，實踐醫院推動社會責任的承諾。

吳錫金表示，醫院持續推動智慧醫療與創新技術應用，在急重症照護方面，引進IA取栓技術，縮短腦中風病患黃金治療時間；導入 AI 骨齡判讀系統，提高診斷效率與準確率。骨科、外科等團隊精進微創手術，都能提供更快速恢復與縮短住院天數的醫療服務，全面提升病安與就醫體驗。

吳錫金表示，今年醫院在永續治理、醫療品質與國際評比上屢創佳績，獲得第四屆亞太永續行動獎金獎、第五屆台灣永續行動獎金獎、SNQ 國家品質標章三項肯定，更是連續三年入選美國《Newsweek》全球最佳醫院前2 名，展現專業、永續與品質實力，將持續為雲林海線打造值得信賴的現代化醫療中心。

北港媽祖醫院舉辦40周年院慶活動，宣示將持續為雲林海線打造更優質醫療環境。（院方提供）

北港媽祖醫院舉辦40周年院慶活動，宣示將持續為雲林海線打造更優質醫療環境。（院方提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中