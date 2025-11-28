健康網》 高血壓藥有「這」成分別狂喝水 醫：恐釀低血鈉危機

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任說明，患者抱怨整個月來頭暈昏沉、食慾不振，甚至不斷噁心想吐；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓患者喝水過多，小心血鈉反而過低！亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任說明，有1名患者10多年來高血壓控制得相當穩定，但這次回診他卻愁容滿面。明明血壓量起來是標準的135/85mmHg，他卻抱怨整個月來頭暈昏沉、食慾不振，甚至不斷噁心、想吐。查用藥紀錄後發現，患者服用Thiazide類利尿劑，又同時大量飲水，才導致低血鈉症。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文說明，排除感冒、腸胃炎等原因，發現患者最近唯一的改變就是「喝水量變多」。查雲端藥歷發現，他服用的是「複方」血壓藥，裡面含有 Hydrochlorothiazide （HCTZ），也就是俗稱的Thiazide類利尿劑。抽血結果證實推測，他的血鈉濃度掉到僅剩125mEq/L，這根本不是老化或中暑，而是嚴重的「低血鈉症」。

低血鈉是身體水太多

林軒任指出，很多人以為低血鈉是鹽吃太少，其實9成以上都是身體裡的「水太多」。Thiazide利尿劑雖然是預防中風的第一線好藥，它的原理是強迫腎臟把鹽份排出去，但對於腎臟功能退化的長輩，或是體型瘦小的女性，這藥物有時會變成雙面刃。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任說明，很多人以為低血鈉是鹽吃太少，其實九成以上都是身體裡的「水太多」。（圖取自freepik）

林軒任提到，當藥物不斷把鈉離子排出，身體又因為保護機制分泌抗利尿激素（ADH），把水分強行鎖在體內，這就像煮湯時，一邊把鹽撈掉，一邊又拼命加白開水，整鍋湯（血液）就會被稀釋得淡而無味。更危險的是，當血液太稀薄，水分依照滲透原理，會拼命衝進濃度較高的「腦細胞」裡試圖平衡。

林軒任說明，頭骨空間是固定的，膨脹的腦細胞會造成腦水腫、腦壓升高，這就是患者感到頭暈、噁心、步態不穩的真正原因。如果不處理，嚴重甚至會導致昏迷或呼吸停止。特別是許多高血壓患者奉行「少鹽多水」的養生信條，若剛好搭配到複方血壓藥中含有這類利尿劑，又吃得極度清淡並猛灌水，這三者相加就是低血鈉最完美的溫床。

林軒任幫這名患者改藥後，患者也遵循「口渴再喝水」的原則，1週後血鈉回升，頭昏腦脹也完全消失。

林軒任提醒，若在服藥期間（特別是前3個月適應期）出現不明原因的疲倦或噁心，請務必回診與醫師討論，千萬別自行停藥，以免引發反彈性高血壓的中風風險。

