自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》 高血壓藥有「這」成分別狂喝水 醫：恐釀低血鈉危機

2025/11/28 12:29

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任說明，患者抱怨整個月來頭暈昏沉、食慾不振，甚至不斷噁心想吐；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任說明，患者抱怨整個月來頭暈昏沉、食慾不振，甚至不斷噁心想吐；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓患者喝水過多，小心血鈉反而過低！亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任說明，有1名患者10多年來高血壓控制得相當穩定，但這次回診他卻愁容滿面。明明血壓量起來是標準的135/85mmHg，他卻抱怨整個月來頭暈昏沉、食慾不振，甚至不斷噁心、想吐。查用藥紀錄後發現，患者服用Thiazide類利尿劑，又同時大量飲水，才導致低血鈉症。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文說明，排除感冒、腸胃炎等原因，發現患者最近唯一的改變就是「喝水量變多」。查雲端藥歷發現，他服用的是「複方」血壓藥，裡面含有 Hydrochlorothiazide （HCTZ），也就是俗稱的Thiazide類利尿劑。抽血結果證實推測，他的血鈉濃度掉到僅剩125mEq/L，這根本不是老化或中暑，而是嚴重的「低血鈉症」。

低血鈉是身體水太多

林軒任指出，很多人以為低血鈉是鹽吃太少，其實9成以上都是身體裡的「水太多」。Thiazide利尿劑雖然是預防中風的第一線好藥，它的原理是強迫腎臟把鹽份排出去，但對於腎臟功能退化的長輩，或是體型瘦小的女性，這藥物有時會變成雙面刃。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任說明，很多人以為低血鈉是鹽吃太少，其實九成以上都是身體裡的「水太多」。（圖取自freepik）

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任說明，很多人以為低血鈉是鹽吃太少，其實九成以上都是身體裡的「水太多」。（圖取自freepik）

林軒任提到，當藥物不斷把鈉離子排出，身體又因為保護機制分泌抗利尿激素（ADH），把水分強行鎖在體內，這就像煮湯時，一邊把鹽撈掉，一邊又拼命加白開水，整鍋湯（血液）就會被稀釋得淡而無味。更危險的是，當血液太稀薄，水分依照滲透原理，會拼命衝進濃度較高的「腦細胞」裡試圖平衡。

林軒任說明，頭骨空間是固定的，膨脹的腦細胞會造成腦水腫、腦壓升高，這就是患者感到頭暈、噁心、步態不穩的真正原因。如果不處理，嚴重甚至會導致昏迷或呼吸停止。特別是許多高血壓患者奉行「少鹽多水」的養生信條，若剛好搭配到複方血壓藥中含有這類利尿劑，又吃得極度清淡並猛灌水，這三者相加就是低血鈉最完美的溫床。

林軒任幫這名患者改藥後，患者也遵循「口渴再喝水」的原則，1週後血鈉回升，頭昏腦脹也完全消失。

林軒任提醒，若在服藥期間（特別是前3個月適應期）出現不明原因的疲倦或噁心，請務必回診與醫師討論，千萬別自行停藥，以免引發反彈性高血壓的中風風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中