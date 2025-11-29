自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》不愛喝奶可改喝豆漿嗎? 醫師：蛋白質夠、鈣不足

2025/11/29 09:38

愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，乳製品的替代可選優格、起司、優酪乳。（圖取自freepik）

愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，乳製品的替代可選優格、起司、優酪乳。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不愛喝鮮奶，可以改喝豆漿嗎？愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，這是門診家長常見的疑問。如果只看蛋白質，豆漿真的不錯；但如果你是想取代每日兩份乳品的鈣來源，答案是不行。乳製品的替代可選優格、起司、優酪乳。

陳如瑩於臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文分享，豆漿的鈣含量遠低於鮮奶，也沒有辦法達到孩子每天成長需要的足夠鈣質。 但它仍然是一個很棒的蛋白質來源，早餐搭配很OK，只是不能當成乳品的替代。

陳如瑩說明，如果孩子真的不愛喝奶，乳品的替代其實還有這些選擇：優格、起司、優酪乳。這些都能提供相對足夠的鈣質，也更容易融入三餐點心中。每個孩子喜歡的口味不一樣，就像每個家庭的飲食習慣也不同。找到孩子願意接受、又能補到營養的方式，才是最重要的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中