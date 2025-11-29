限制級
健康網》不愛喝奶可改喝豆漿嗎? 醫師：蛋白質夠、鈣不足
〔健康頻道／綜合報導〕不愛喝鮮奶，可以改喝豆漿嗎？愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，這是門診家長常見的疑問。如果只看蛋白質，豆漿真的不錯；但如果你是想取代每日兩份乳品的鈣來源，答案是不行。乳製品的替代可選優格、起司、優酪乳。
陳如瑩於臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文分享，豆漿的鈣含量遠低於鮮奶，也沒有辦法達到孩子每天成長需要的足夠鈣質。 但它仍然是一個很棒的蛋白質來源，早餐搭配很OK，只是不能當成乳品的替代。
陳如瑩說明，如果孩子真的不愛喝奶，乳品的替代其實還有這些選擇：優格、起司、優酪乳。這些都能提供相對足夠的鈣質，也更容易融入三餐點心中。每個孩子喜歡的口味不一樣，就像每個家庭的飲食習慣也不同。找到孩子願意接受、又能補到營養的方式，才是最重要的。
