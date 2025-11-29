自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》怕結石不補鈣更傷骨！ 營養師：鈣太少加重結石

2025/11/29 15:41

營養師何沂霖指出，更年期女性若因誤解而長期不補鈣，更會大幅增加骨鬆與骨折機率。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕家裡是不是有長輩已經骨質疏鬆卻因為怕結石而不敢補充鈣呢？營養師何沂霖於臉書專頁「何沂霖 營養師」發文分享，多數腎結石為草酸鈣結石，關鍵不是「吃太多鈣」，反而是「鈣吃太少」。當鈣攝取不足，草酸無法在腸道被結合排出，反而進入尿液、提高結石風險。更年期女性若因誤解而長期不補鈣，更會大幅增加骨鬆與骨折機率。

何沂霖提到，大部分的腎結石是「草酸鈣結石」，但並不是吃了鈣就會結石，攝取足夠的鈣質，鈣會在腸道中跟草酸結合，形成草酸鈣隨著糞便排出，因此若鈣質攝取不足，草酸就不會在腸道跟鈣結合排出體外，會到尿液跟血液裡面，草酸濃度在尿液中增加，再加上水分不足才會增加結石的風險！

何沂霖表示，更年期後的女性骨質會快速流失，飲食鈣質不足又因為怕結石（甚至是完全沒有結石病史者）不敢補充，長期來下來是弊大於利，反而容易加劇骨質疏鬆，提升跌倒骨折風險！骨鬆、更年期後睡眠不好者，一定要好好補充鈣跟維生素D。

何沂霖提醒，避免結石最重要的是多喝水，每日建議飲用2000-3000毫升，每個人的需要量不會一樣，可以觀察尿液顏色應該是清淡、透黃色的代表水分有攝取足夠。

何沂霖補充，足夠的鈣質攝取很重要，每日1000至1200毫克。避免過量攝取草酸食物，不是不可以吃菠菜，是如果有結石病史，就不要照三餐大量吃菠菜這一種的過量，均衡飲食才是長久之道，最後減少高鈉加工食品的攝取更重。

