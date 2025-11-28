健康網》ADHD小孩不是故意搗亂 心理師：對立行為是求救訊號

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，對立反抗常是孩子最脆弱的求救訊號。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數大人能理解孩子的專注力與衝動問題，可是只要孩子的行為開始帶著挑釁感，父母與老師的壓力就會瞬間飆高。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，有些孩子不只是忘記指令或太興奮，而是開始「找大人麻煩」。看起來不像單純闖禍，更像在測試底線。對立反抗常是孩子最脆弱的求救訊號，關鍵在於大人如何保持界線與情緒穩定，讓孩子重新感到安全。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，常見的情況像是明明做得到，卻故意鑽規則的漏洞；玩鬧過頭撞到同學，立刻把錯推給別人；一點小事就暴怒，想安撫反而被孩子揮打。也有孩子會用搞笑或白目的方式吸引注意，例如故意在大人講話時插進一句無厘頭的話、模仿別人的口氣、刻意講怪聲音。表面像在逗趣，其實更像是在測試：大人還願意看見我嗎？還願意喜歡我嗎？

黃閎新提到，想幫助這些孩子，可以從幾個方向開始著手：

1.態度保持溫和，規範仍然堅定。行為約定要清楚，孩子做到時給具體稱讚，讓他感受到努力與回饋的連結。

2.若孩子出現言語挑釁，沒有太失控時可以冷處理，或用輕鬆回應讓孩子重新換位思考，降低緊張。

3.不當行為需要立即制止，也要同時穩定情緒。大人若被激怒只會讓衝突更難收拾。在堅定執行後果的同時說出孩子真正的情緒與需求，例如「你在生氣我不讓你繼續玩，我知道你很挫折，但不能打人」。

黃閎新表示，對立反抗行為看似「作對」，其實常是孩子在關係裡最脆弱的求助訊號。他們不會說「我需要你」，只會用最惱人的方式吸引注意。當大人能維持界線、穩定情緒，孩子會慢慢感覺「原來跟你相處是安全的」，也才更有力量調整行為、重新靠近大人。

