自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》ADHD小孩不是故意搗亂 心理師：對立行為是求救訊號

2025/11/28 18:39

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，對立反抗常是孩子最脆弱的求救訊號。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，對立反抗常是孩子最脆弱的求救訊號。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數大人能理解孩子的專注力與衝動問題，可是只要孩子的行為開始帶著挑釁感，父母與老師的壓力就會瞬間飆高。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，有些孩子不只是忘記指令或太興奮，而是開始「找大人麻煩」。看起來不像單純闖禍，更像在測試底線。對立反抗常是孩子最脆弱的求救訊號，關鍵在於大人如何保持界線與情緒穩定，讓孩子重新感到安全。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，常見的情況像是明明做得到，卻故意鑽規則的漏洞；玩鬧過頭撞到同學，立刻把錯推給別人；一點小事就暴怒，想安撫反而被孩子揮打。也有孩子會用搞笑或白目的方式吸引注意，例如故意在大人講話時插進一句無厘頭的話、模仿別人的口氣、刻意講怪聲音。表面像在逗趣，其實更像是在測試：大人還願意看見我嗎？還願意喜歡我嗎？

黃閎新提到，想幫助這些孩子，可以從幾個方向開始著手：

1.態度保持溫和，規範仍然堅定。行為約定要清楚，孩子做到時給具體稱讚，讓他感受到努力與回饋的連結。

2.若孩子出現言語挑釁，沒有太失控時可以冷處理，或用輕鬆回應讓孩子重新換位思考，降低緊張。

3.不當行為需要立即制止，也要同時穩定情緒。大人若被激怒只會讓衝突更難收拾。在堅定執行後果的同時說出孩子真正的情緒與需求，例如「你在生氣我不讓你繼續玩，我知道你很挫折，但不能打人」。

黃閎新表示，對立反抗行為看似「作對」，其實常是孩子在關係裡最脆弱的求助訊號。他們不會說「我需要你」，只會用最惱人的方式吸引注意。當大人能維持界線、穩定情緒，孩子會慢慢感覺「原來跟你相處是安全的」，也才更有力量調整行為、重新靠近大人。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中