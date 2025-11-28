自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》保暖禦寒6大錯誤別再做！ 喝熱飲、狂洗熱水澡都NG

2025/11/28 20:30

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，冬天很多人想靠熱飲取暖，研究證實熱飲只能短暫刺激口腔溫度，反而讓你誤以為夠暖了而少穿衣；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，冬天很多人想靠熱飲取暖，研究證實熱飲只能短暫刺激口腔溫度，反而讓你誤以為夠暖了而少穿衣；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，人們各種禦寒招數全出籠，但用對方式很關鍵：很多方法能夠讓保暖更有效，甚而預防中風。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，為何保暖人人都在做，卻常見寒流來襲心梗、中風等病例激增？這是因為許多人靠喝熱飲想取暖、只穿無功能性的緊身潮衣抗寒、到家狂洗熱水澡、頭頸腳不保暖、暖氣開到爆、戶外運動不添衣，這些NG錯誤禦寒法不僅不保暖，還會傷害血管、血壓導致更危險。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，天冷時用錯方式保暖，其實是在慢性凍害你的身體，並解析以下常見6大錯誤方式，包括：

●錯誤1：靠喝熱飲取暖

很多人冬天想靠熱飲取暖，醫學研究證實，熱飲只能短暫刺激口腔溫度，反而讓你誤以為「夠暖了」而少穿衣。結果手腳冷到發白、血管收縮更兇、壓力荷爾蒙更高，也是誘發冬季心肌梗塞的重要因素。

●錯誤2：穿太緊、太潮流、無保暖功能的外套

冬天穿貼身、緊到血流受限、材質完全不保溫的外套，低溫+血流受限=外周血管更容易痙攣。研究顯示，寒冷暴露會讓收縮壓上升，也是高血壓族群易心肌梗塞的陷阱。

●錯誤3：一到家就狂洗熱水澡

冷天到家立刻洗超熱的熱水澡，這是最危險又最常見的習慣。熱水會讓血管瞬間擴張，溫差也會造成血壓快速變化、心跳加快、洗澡中暈倒、猝死等，尤其年長者需注意。

●錯誤4：只穿厚外套卻不護頭、頸、腳

忽略人體三大散熱口，穿再厚也像在北極穿洞洞衣，尤其研究顯示，頭部散熱可佔人體7-10%，頭部冷易造成大腦血管收縮、頭痛、血壓高等。

●錯誤5：晚上把暖氣開到爆

太乾、太熱的室內環境會造成呼吸道黏膜乾裂、咳嗽變嚴重、氣喘急性發作、夜間血壓上升、睡眠品質下降等狀況；研究指出，乾燥空氣也會增加呼吸道感染風險。

●錯誤6：冬天照樣硬練、跑步不加衣

冬天運動前提是熱身、保暖、循序漸進，避免冷空氣進入氣道造成支氣管收縮，讓你越跑越喘，越喘越讓心臟負荷爆表。

此外，黃軒也提供以下6項正確禦寒方式建議：

1.配戴帽子+圍巾+手套，比穿厚外套更有效。

2.洗澡前，先把浴室暖起來。

3.走出室外前30秒做「暖身跳動」。

4.衣著洋蔥式分層，不要只靠喝熱的取暖。

5.室內濕度40-60%最剛好。

6.有心血管疾病者，冷天不要快步衝出門。

