健康網》乾性老年性黃斑變性 老人常有！眼科醫談新療法

〔健康頻道／綜合報導〕珍世明眼科院長、眼科醫師王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」表示，老年性黃斑病變可分為乾性及濕性病變，濕性病變目前有抗血管內皮生長因子藥物注射來做治療。但相對的目前針對乾性病變卻尚無好的治療方式。

王孟祺表示，乾性老年性黃斑變性是一種常見的視網膜疾病，主要影響中老年人。它會導致視網膜色素上皮細胞（RPE）的丟失，而RPE細胞為視網膜中的感光細胞（如錐狀細胞和杆狀細胞）提供必要的養分和支持，可以說是感光細胞的媬姆細胞。RPE的丟失進一步影響感光細胞的功能，最終導致視力下降。這種病症的進展通常是緩慢的，但最終可能會導致嚴重的視力損失。

王孟祺表示，今（2025）年，《細胞與幹細胞雜誌》（Cell Stem Cell）刊出的成人色素上皮幹細胞注射治療的研究，為乾性老年性黃斑病變治療開啟了一片曙光。研究團隊從成人的眼球中取出色素上皮幹細胞，在實驗室中培養增殖後（RPESC-RPE-4W）再使用針頭將這些細胞注射入視網膜下，希望能夠恢復媬姆細胞的功能，進而改善視力。初步一年後的追蹤研究，視力嚴重受損的患者視力有顯著的提昇，且安全性得到確認。

王孟祺表示，以往這樣的乾性病變可說是一種絕症，期待未來幹細胞的療法進展達到好的療效並能普及。畢竟人的平均餘命越來越長，受這疾病影響而喪失生活品質的人，能回復視力生活才會更有意義。

