健康網》男人注意！網紅醫：解決勃起困難 5招超簡單

〔健康頻道／綜合報導〕男性到了一定年紀可能會感到力不從心，GG的硬度變弱。美國網紅「柏格醫生」（Dr. Eric Berg）在頻道透過影片說明，男性的勃起功能障礙發生的可能原因，可能並非大家認為的低睪固酮，而是一氧化氮偏低造成。而多項健康不良因子恐影響一氧化氮。該影片在短短2天就有破萬人次點閱。

柏格認為，勃起功能障礙（Erectile Dysfunction, ED）的發生原因，是「一氧化氮」的缺乏。他強調，人們常誤以為：勃起功能障礙只是低睪固酮造成，但許多睪固酮正常的男性仍有勃起功能障礙。

柏格表示，勃起功能障礙的原因為缺乏一氧化氮。柏格醫生認為，一氧化氮是勃起功能中最重要的分子之一。一氧化氮由動脈內皮細胞產生，它能幫助放鬆動脈（血管舒張），從而增加全身，特別是陰莖的血液流量。隨著年齡增長，一氧化氮的水平會下降，到了 40 歲時，可能只剩下 50%。

許多的疾病與勃起功能障礙有關

●睡眠呼吸中止症：79%的睡眠呼吸中止症患者患有勃起功能障礙。

●壓力與焦慮：高皮質醇（壓力荷爾蒙）會抑制勃起。勃起發生在副交感神經系統（平靜、休息）主導時，而不是交感神經系統（壓力、戰鬥或逃跑）主導時 。

●睪固酮：一氧化氮有助於調節睪丸類固醇的產生，從而影響睪酮水平。

●胰島素抵抗、糖尿病：高血糖會破壞動脈內皮層，減少一氧化氮的產生。一氧化氮可以增加胰島素敏感性。

自然增加一氧化氮的5個簡單方法

柏格醫生提出了五種自然方法來克服因老化導致的一氧化氮減少，以改善勃起功能：

●鼻腔呼吸：開始用鼻子呼吸，而不是用嘴巴。鼻腔呼吸阻力更大，能增加一氧化氮並提高血液中的氧氣釋放量達 20%。

●規律運動：進行溫和的運動，如果能搭配鼻腔呼吸，效果更佳。運動能改善血管系統中的內皮細胞健康，進而提高一氧化氮。

●多吃富含硝酸鹽的食物：包含甜菜、菠菜、羽衣甘藍等所有深綠色葉菜都是。這些食物富含硝酸鹽，有助於提高一氧化氮水平。

●避免抑制一氧化氮的因素：避免糖分（破壞動脈內壁）、酒精（降低一氧化氮）和高壓力。

●改善睡眠：改善睡眠品質，有助於增加一氧化氮水平，尤其與 REM睡眠週期有關。

