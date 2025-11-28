限制級
健康網》嬰兒油分2種 食藥署提醒3注意事項
〔健康頻道／綜合報導〕呵護寶寶肌膚維持柔軟光滑嬰兒油不可少！食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」說明，嬰兒油主要分為礦物油和植物油兩種，礦物油能形成保護膜鎖住水分並隔絕刺激，而植物油則能提供深層保濕。如寶寶有皮膚乾燥或異位性皮膚炎，務必諮詢醫生意見。
使用嬰兒油的注意事項
●皮膚狀況：如果寶寶有皮膚乾燥或異位性皮膚炎的情況，使用前請務必諮詢醫生意見，因為某些成分可能反而加劇乾燥。
●使用後：使用後若出現紅腫、搔癢等不適症狀，應立即停用，並尋求醫師協助。
●儲存方式：請將嬰兒油放在幼兒無法取得的地方，並避免放置在高溫、低溫或潮濕處。
