年底人潮聚集活動多 衛生局：新北公費流感疫苗餘8萬劑盡早接種

〔記者黃子暘／新北報導〕天氣轉冷，呼吸道病毒更為活躍，新北市衛生局指出，依據疾管署監測資料顯示，今年流感季已累計325例重症病例及45例死亡，其中感染民眾有94%未接種這一季的流感疫苗；年底耶誕節、跨年等人潮聚集活動頻繁，病毒傳播風險上升，提醒符合資格民眾把握機會接種公費流感疫苗，目前新北市採購103萬劑公費流感疫苗剩餘約8萬劑，大眾也可以「左流右新」，同時接種2種疫苗，獲得雙重保護。

衛生局表示，接種是最有效的預防措施，新北市衛生所及合約院所於開診時間提供隨到隨打服務，65歲以上市民自即起至12月31日止，於新北接種流感疫苗或COVID-19疫苗還可參加「接種流感尬新冠 新北長者好禮抽」活動，每週抽千元禮券，於2026年1月7日的期末抽還有機會獲得iPhone 17 Pro Max等多項大獎。

衛生局說，近期東北季風來襲、氣溫變化明顯，接種疫苗後約2週才能獲得足夠保護力，提醒符合資格民眾儘早接種，詳細資訊可至衛生局官網「新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢」瀏覽。

