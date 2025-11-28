健康網》久坐害血管老化！補給6大食物打造防護網

食農專家韋恩表示，久坐對血管傷害大，日常可攝取含黃烷醇這種多酚的食物，如莓果類、堅果等，可阻止久坐造成的血管衰退老化；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕久坐已成為現代生活的日常：上班坐著、通勤坐著、吃飯坐著、回家追劇還是坐著。對此，食農專家韋恩表示，據國外1項研究指出，只要1-6小時不間斷久坐，血管內皮功能就會下降；另一項研究則針對久坐受試者提供黃烷醇含量不同的可可飲，結果發現飲用高黃烷醇可可的人，血管功能無改變，顯示含有黃烷醇這種多酚的食物，如無糖可可、莓果類、堅果等，可阻止久坐造成的血管功能衰退老化。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，不論是美國、英國或其他國家，超過一半的成年人每天坐著超過6小時，而久坐已被確定與死亡率、心血管疾病、代謝疾病、高血壓等相關。久坐之所以傷身，關鍵在於傷害血管，研究證實，只要1-6小時的不間斷久坐，就足以讓血管內皮功能下降，尤其是下肢血管最常出現。

此外，英國伯明罕大學研究團隊的最新研究發現，可可黃烷醇可避免久坐造成的傷害。研究針對40位健康年輕男性，一半心肺適能佳、一半適能較低，他們在連續久坐2小時之前，分別飲用高黃烷醇的可可飲與低黃烷醇的可可飲結果顯示，低黃烷醇組的血管功能下降，高黃烷醇組完全沒有下降，這說明黃烷醇這種多酚可阻止久坐造成的血管功能衰退。

此外，研究也指出，可可類黃酮能改善下肢血管，而久坐正是先傷下肢血管，兩者非常相關。因此，建議平常最好避免久坐，工作1小時最好站起來1–2分鐘走幾步、伸展一下。如果真的無法避免，日常可多攝取富含黃烷醇的食物，如：茶、無糖可可、莓果類、蘋果、李子、堅果等，也可提供血管保護。

