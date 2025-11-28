健康網》手腳冰冷怎麼辦？ 中醫教3穴位促循環

中醫師余雅雯分享，女性生理循環易受影響、或本身有慢性疾病的人，更容易因為末梢循環不足而手腳冰冷。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕改善手腳冰冷，從日常開始就能養成好體質！中醫師余雅雯分享，入秋後早晚溫差大，許多人開始出現手腳冰冷、腰痠背痛、精神差等不適。特別是長輩脾胃功能較弱、女性生理循環易受影響、或本身有慢性疾病的人，更容易因為末梢循環不足而手腳冰冷。促進氣血循環可按關元穴、勞宮穴、湧泉穴。

余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文指出，從中醫角度來看，四肢溫暖與否，與氣血充足、循環順暢、脾胃是否能化生氣血密切相關。配合現代醫學，也能理解為：血液循環改善、微血管擴張、代謝提升，就能讓末梢更容易保持溫度。並分享3個穴位，簡單、好找、每天按一按或搭配熱敷，就能慢慢改善手腳冰冷。

1.關元穴

●位置：位於肚臍正下方三寸，約四指橫幅的距離。

●作用概念：中醫視為「補氣養血」的重要穴位有助於提升下腹部溫度、改善體內循環

●簡單做法：每次以指腹輕按1–2分鐘，可搭配溫熱敷更好。

2.勞宮穴

●位置：握拳時中指指尖所抵住手掌中央的位置。

●作用概念：為心包經穴，能調節身體能量流動，有助暖手、減少緊張、提升血流

●簡單做法：兩手互相按壓或用大拇指按 30–60 秒。

中醫師余雅雯分享，促進氣血循環可按關元穴、勞宮穴、湧泉穴。（圖取自freepik）

3.湧泉穴

●位置：足底前1/3 處，腳趾微屈時足底最凹陷的點。

●作用概念：腎經首穴，有助引氣下行、改善腳冷、促進全身循環

●簡單做法：每晚泡腳後按壓更有效，每次1–2分鐘。

手腳冰冷的本質

1.氣血不足四肢得不到足夠溫暖。

2.脾胃弱：轉化營養的能力下降，身體自然不暖。

3.陽氣不達：手腳冰冷、倦怠、精神差。

日常保養不可少

●多喝溫水（避免冰飲）。

●保持腳部保暖。

●增加肌肉量，尤其下肢。

●脾胃弱的長輩記得飲食清淡易消化。

●泡澡或泡腳幫助體溫提升。

