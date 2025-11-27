自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

沒住院不理賠 健康台灣委員會曝商保轉型最新進度

2025/11/27 17:55

委員會執行秘書石崇良指出，期盼未來理賠標準不再被「是否住院」綁死，而能更貼近實際醫療使用情形。（翻攝自健康台灣委員會直播）

委員會執行秘書石崇良指出，期盼未來理賠標準不再被「是否住院」綁死，而能更貼近實際醫療使用情形。（翻攝自健康台灣委員會直播）

〔記者邱芷柔／台北報導〕商業保險長期以「住院」作為理賠前提，卻與門診化、在宅化的醫療趨勢逐漸脫節，總統府今（27日）召開「健康台灣推動委員會第六次委員會議」，針對「改善商業保險影響醫療資源使用」進度，政務委員陳時中直言，現行商保多為長期契約的舊型保單，牽涉既有權益，實務上難以直接廢止，「要把舊保單通通處理掉，幾乎不可能」，因此政策方向是研議「一年期、不保證續保」的新型保單內容，逐步以新制取代舊制。

委員會執行秘書、衛福部部長石崇良報告時指出，目前住院醫療保險多以「實際住院」作為精算與給付基礎，相關條款早已定型，即使醫療使用型態已經改變，實務上也很難直接調整。為此相關討論已於9月17日由政委陳時中召集金管會、健保署與壽險公會進行跨部會協調，三方並已初步形成共識。

石崇良說，目前方向包括三項重點，一是請壽險業者研議「一年期、不保證續保」的新型保單，回應醫療制度變化；二是由金管會持續提供政策誘因，降低保險業者開發新商品的風險；三是強化保險端與健保端的資料整合與合作，加速新型保單設計。

為支撐商保轉型，石崇良說，衛福部也提供在宅急症照護試辦計畫，以及門診靜脈抗生素治療（OPAT）等不同醫療型態與費用差異資料，作為保單設計的基礎，期盼未來理賠標準不再被「是否住院」綁死，而能更貼近實際醫療使用情形。

總統賴清德也在會中關心商保轉型進度。陳時中表示，隨著醫療服務方式快速變動，保險公司本身也不願承擔長期契約的高度不確定性，因此經多方討論後，決定先推「短期保單」，作法類似團體保險，讓費率計算與風險評估更清楚，目前相關方案仍在研議中，未來將先行試辦、觀察成效，再評估是否擴大推動。

除商業保險外，委員會也盤點前次會議列管事項。石崇良說，衛福部推動次世代數位醫療平台並規劃數位衛福基礎建設，促進跨院與政府資料串接，評估由中央分擔、院所以分期或健保扣抵，改善資訊分散。交通部核定全長1019公里的環島二號線，目標2026年完成；「健康台灣幸福社會國民操」則在評估製作宣傳素材中；智慧醫療結合健康照護、投資智慧醫療創新創業計畫，涵蓋AI、5G與雲端技術應用於醫療與長照場域，政府也持續透過國發基金與租稅誘因，推動智慧醫療創新與投資布局。

