健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃水果能養生？避雷有3大守則 醫揭別天天吃的水果

2025/11/28 18:01

水果養生誤會大！專家表示，熟齡族要防過甜水果，挑選低升糖水果，例如奇異果、蘋果、芭樂等，能減少血糖波動；圖為情境照。（圖取自freepik）

水果養生誤會大！專家表示，熟齡族要防過甜水果,挑選低升糖水果,例如奇異果、蘋果、芭樂等,能減少血糖波動；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多熟齡族明明認真控制飲食，以為「水果健康、多吃沒關係」，結果血糖不降反升、肌力愈來愈差。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔建議，許多人都踩到「水果陷阱」卻不自知，水果吃錯比吃太少更可怕。只要調整吃水果的方式、份量與時間，血糖能更穩定，而葡萄、鳳梨、香蕉別天天吃。

傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享，許多長輩午餐只吃水果，晚餐一杯果汁配餅乾，以為這樣清淡健康，但其實等於「吃糖配糖」。水果中的果糖會經由肝臟轉換成葡萄糖，短時間內造成血糖上升，如果肌肉量不足、胰島素阻抗又高，血糖就容易居高不下。

舉例來說，一顆芒果的糖份約25克，相當於一碗半白飯的碳水，2片西瓜加一根香蕉，就是一份便當的熱量。很多人吃水果當晚餐，隔天空腹血糖就升到140、150。傅裕翔提醒，水果不是不能吃，而是要「當配角」。每餐應以蛋白質和全穀類為主，水果則放在最後吃，能降低血糖上升速度、延緩飢餓感。

選水果要看「甜度」，不是顏色。傅裕翔說明，龍眼、荔枝、芒果、葡萄、釋迦、榴槤，這些都是高糖地雷。很多長者以為「這是天然糖，不怕」，但是對身體來說，糖就是糖，不會分天然跟人工的。傅裕翔提供長者選水果的原則：

●低升糖水果：芭樂、奇異果、番茄、藍莓、蘋果

●避免天天吃的水果：芒果、釋迦、葡萄、鳳梨、香蕉

●一個拳頭大的份量（約100公克），每天2份為宜，最多不超過3份。搭配蛋白質（例如豆漿、無糖優格）一起吃，可讓果糖吸收更緩慢。

熟齡族吃水果還要搭配「3防守」

為了讓熟齡族吃得更安全，醫師提出3大守則：

1.「防低蛋白」，長輩常因怕胖或怕腸胃不適而少吃肉，導致肌肉流失，反而使血糖控制更差。每日應攝取每公斤體重1.1至1.2克蛋白質，相當於一個手掌大的肉、魚或豆腐。

2.「防過甜水果」，規律挑選低升糖水果能有效減少血糖波動。

3.「防油太少」，適量攝取橄欖油、酪梨與堅果等好油，每天3-5茶匙，不僅能穩定血糖，也有助於荷爾蒙平衡與腸道健康。

傅裕翔總結，水果不是壞人，但「吃的方式」決定它是幫手還是敵人。熟齡族若能做到水果配蛋白質、不打成果汁、控制份量與時間，不僅血糖更穩，也能預防肌少症與代謝問題。

