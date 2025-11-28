健康網》排毒做錯身體更累睡不好！營養師揭3大原因

營養師羅晞蕾說，果汁斷食常讓血糖不穩，為了穩糖，身體會釋放腎上腺素、皮質醇，導致覺得累、焦慮、睡不好；情境照。（照片來源：shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕為了健康想靠飲品、清淡飲食、斷食排毒的你，是否覺得身體反而更累、情緒差、睡不好？營養師羅晞蕾說明，出現這些症狀其實並非不適合排毒，而是身體真正的排毒方式，跟你使用的方法完全不一樣。清淡飲食吃太少肝臟難運作、斷食造成血糖不穩、纖維攝取不足腸道蠕動慢，使用這些錯誤方式排毒，才會導致越累、越焦慮、睡不好。

羅晞蕾於臉書專頁「晞蕾營養師的耕耘時光 《桸耒營養日記》」發文指出，其實身體本來就會排毒，包括肝臟、腎臟、腸道、皮膚，每天都在默默運作，把不需要的東西排出去，因此並不需要靠極端飲食執行排毒；問題不是排不出來，而是你有沒有給身體足夠的營養去運作。此外，她並解析以下越排毒越累的常見3大原因：

請繼續往下閱讀...

●吃太少，肝臟沒有原料排毒：排毒需要蛋白質、B群、抗氧化物質，你清得越狠、吃越少，肝臟反而因為缺乏工作材料而無法正常運作。

●血糖不穩，代謝進入求生模式：果汁斷食或超清淡飲食常讓血糖忽上忽下，為了把血糖救回來，身體釋放腎上腺素、皮質醇，你就會覺得累、焦慮、睡不好。

●纖維太少，排便變慢反而更堵：少咀嚼、少纖維、油脂不足導致腸道蠕動變慢、排便更卡，完全和排毒目的相反。

羅晞蕾指出，有效排毒是讓身體回到它最擅長運作的狀態，因此，日常應做到：吃足蛋白質，給肝臟材料工作；多吃蔬菜與天然食物補充抗氧化力；每日補充纖維+水+好油脂，幫助排便順暢；好好睡覺強化排毒時段；減少加工食品、酒精與熬夜。

羅晞蕾強調，真正的排毒不需要挨餓，只是需要把生活調回平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法