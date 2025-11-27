自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

長照3.0明年上路！拚2030出院無縫銜接長照資源

2025/11/27 17:26

衛福部次長呂建德說明長照3.0政策。（總統府直播截取）

衛福部次長呂建德說明長照3.0政策。（總統府直播截取）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣已邁入超高齡化社會，家庭照顧壓力沉重，先前更發生數起「長照悲歌」。為照顧大量高齡人口、縮短國人不健康餘命，衛福部次長呂建德說，「長照3.0」將在明年上路，政策重點也包括強化家庭支持，並縮短個案出院後銜接長照的日數，以2030年達到0天為目標。

總統府今（27）日召開健康台灣推動委員會，呂建德於報告時指出，長照2.0以「社區為基礎、以人為本、連續照顧」為理念，執行期間，長照經費成長18.7倍、照服人力增加近4倍、長照據點數也攀升20.9倍，服務滿意度高達9成，長照3.0將在2.0基礎之上，提出「健康老化、在地安老、安寧善終」的願景。

呂建德說，長照3.0包括8大目標，即健康促進、醫照整合、積極賦能、提升機構量能、人力專業發展、落實安寧善終、導入智慧照顧、強化家庭支持等，並據此提出8大策略，讓長者有需要時就可以就近在社區得到照顧，最後尊嚴、安詳的離開。

此外，呂建德說明，長照3.0將擴大服務對象，除既有的65歲以上失能長者、失能身心障礙者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症且失能者外，再納入年輕型失智且失能者、急性後期整合照顧（PAC）不分年齡失能者，以及失能外國專業人才等。

針對醫照整合方面，呂建德指出，在宅急症照護試辦計畫將擴大適應症，並新增提早出院模式，同時進行資訊整合，建立長照計劃調整的綠色通道，另也將由熟悉大家醫計畫的醫師開立「醫師意見書」，整合健保方案，逐步擴大在宅醫療網絡與急症照護，讓長照對象在家就能得到整合式服務。

呂建德表示，長照3.0也將縮短個案出院後銜接長照的日數，在長照2.0實行期間，出院後銜接長照服務的平均時效已從51天縮短至4天，未來將強化出院準備，增加出院準備時開立簡易照顧計畫，以2026年將平均時效縮短至2天、2030年達到0天為目標。

另近年來長照悲歌頻傳，呂建德說，長照3.0將強化家庭支持，透過設置專線、家庭照顧者據點，提供家庭照顧者心理支持、技巧指導、紓壓活動，充實在地日照中心服務量能，結合勞動部推動友善照顧家庭企業標章，也將擴大提供喘息服務，同時提出互助喘息的創新服務模式。

長照3.0十年計畫8大策略。（衛福部提供）

長照3.0十年計畫8大策略。（衛福部提供）

長照3.0目標及預期效益。（衛福部提供）

長照3.0目標及預期效益。（衛福部提供）

