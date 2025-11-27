5旬婦月經量大到1小時換1片衛生棉 中醫藥改善「崩漏症」

衛福部台南醫院中醫師謝淑鳳指，婦女會月經出血異常的崩漏症，中醫婦科有治療的熱、虛、瘀三字心法。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕50歲左右、近停經期的賴女士與許女士都有月經量很大的問題到醫院就診，兩人幾乎1小時就要換1片衛生棉，有時從坐姿站起時會感到一股熱流，月經量大到血會沾到褲裙上；出血時間一長，又出現頭暈、心悸甚至活動就會喘的情形，對生活與工作造成很大困擾。

衛福部台南醫院中醫師謝淑鳳指賴女有子宮腺肌症；許女有子宮肌瘤，兩人皆非單純的虛與熱，合併有子宮疾病時瘀症出現，治療棘手許多。賴女經中醫用藥治療後，月經已無崩症，精神體力恢復許多，子宮腺肌症需持續追蹤；許女由中西醫合併治療，目前不需吃止血藥，體力正在恢復，因為肌瘤位置影響子宮收縮，需持續治療並觀察。

請繼續往下閱讀...

謝淑鳳表示，月經來潮是育齡期婦女的正常生理現象，經血排出可促進婦女身體代謝；然而過量的月經卻會使婦女產生氣血兩虛的虛證，輕微者頭暈疲倦、嚴重者可造成貧血，產生心悸、喘促、無力甚至暈倒，對工作生活影響劇烈。

中醫書籍對月經量異常的形容非常具體為「崩漏症」，用山崩來形容月經大量排出，如山之崩塌；出血時間延長、拖拖拉拉、又如水從屋頂孔隙滴落。針對崩漏症，中醫婦科有3字心法─熱、虛、瘀。熱迫血行導致出血；氣虛不能攝血使血流不止；瘀血影響凝血，3者為崩漏症最常見的病因病機。

謝淑鳳說明，氣虛不能攝血，治療用補氣，常選用黃耆類方劑；出血後的血虛症用養血來補養；熱症根據不同臟腑的熱來處理，經常動腦的族群以清心火為主、飲食嗜辣重口味的多半需要清胃熱、壓力大時常發怒的婦女則清肝熱；熬夜晚睡夜貓族考慮滋陰清熱，辨證論治一般多能取效。

謝淑鳳說，如果出血量不能受到良好控制，會建議手術處理，若是中西醫合併後能連續3個週期都是正常出血量，那可以繼續藥物治療。生活起居方面，避免辛辣食物、不要勞累、睡眠充足都是減少出血的重要行為。

衛福部台南醫院中醫師謝淑鳳指，婦女會月經出血異常的崩漏症，中醫婦科有治療的熱、虛、瘀三字心法。（記者王俊忠攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法