健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》地瓜「蒸」的好健康！ 營養師：連皮吃營養不怕胖

2025/11/28 07:31

好食課營養師楊哲雄指出，連皮吃地瓜、用對料理方式，並且要取代主食，才能暖身不增胖。（資料照）

好食課營養師楊哲雄指出，連皮吃地瓜、用對料理方式，並且要取代主食，才能暖身不增胖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天吃燒蕃薯超暖和，但市面上有許多形形色色的地瓜，到底營養上有何不同？地瓜怎麼吃最營養？好食課營養師楊哲雄（Oliver）於臉書粉專指出，同顏色的地瓜在維生素、礦物質與抗氧化成分上各有差異，而想把地瓜吃得更營養，可以連皮吃、用對料理方式、並記得取代主食，才能暖身不增胖。

不同顏色地瓜營養差異

楊哲雄提到，不論哪種地瓜，都是纖維、碳水化合物、鉀的好來源，但不同顏色仍有些營養上的差異：

黃肉地瓜：鈣、維生素B1、維生素E含量較高！

紅肉地瓜：鉀、維生素C較高，其中維生素A更是大幅超過其他顏色地瓜的90倍！

紫心地瓜：雖然維生素A含量不高，但有相對較高的鐵、葉酸，也含有豐富的花青素，可幫助身體抗氧化！

3原則讓地瓜吃得更健康營養

1.連皮一起吃：楊哲雄說明，地瓜很大部份的營養其實都在皮上，像是纖維、鉀等，研究發現去完皮的地瓜，鉀含量減少了64％左右，所以想幫自己消水腫、促進排便，最好還是連皮一起吃比較好！

好食課營養師楊哲雄指出，地瓜經一些熱處理後，反而可提升地瓜的抗氧化性，其中以蒸最能保留營養及提升抗氧化物質。（圖取自freepik）

好食課營養師楊哲雄指出，地瓜經一些熱處理後，反而可提升地瓜的抗氧化性，其中以蒸最能保留營養及提升抗氧化物質。（圖取自freepik）

2.料理優先順序為蒸>煮、烤>炸

楊哲雄提到，過往研究發現，地瓜經一些熱處理後，反而可提升地瓜的抗氧化性，其中以蒸最能保留營養及提升抗氧化物質（如：綠原酸、總多酚含量）。其他料理方式像水煮即容易大大流失水溶性營養素、烤地瓜則被發現升糖指數高，有控制血糖者需多留意！而油炸則更不用說，不僅高熱量、高油脂，也容易破壞地瓜本身的營養素！

3.懂得做主食代換：楊哲雄表示，吃地瓜雖然營養，但前提是有去做食物上的代換，不然也會變成一天多出來的熱量，吃多就容易變成身體的脂肪！像是半個較小的地瓜（55克）可用1/4碗飯、半個中形馬鈴薯（90克）、一片南瓜（85克）去做代換，所以如果晚餐吃了一個地瓜，也盡量將飯量減半！

