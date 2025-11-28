自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》樟腦小心！醫：毒性恐影響胎兒 孕婦、嬰兒注意

2025/11/28 11:07

樟腦丸為台灣傳統驅蟲藥物；然婦產科醫師蘇怡寧表示，其氣味對於孕婦與嬰兒影響甚鉅，應避免長時間吸入。（資料照，記者林良昇攝）

樟腦丸為台灣傳統驅蟲藥物；然婦產科醫師蘇怡寧表示，其氣味對於孕婦與嬰兒影響甚鉅，應避免長時間吸入。（資料照，記者林良昇攝）

〔健康頻道／綜合報導〕相信大家聽到樟腦丸，都會聯想到小時候聞到阿嬤衣櫥的味道。然若是懷有身孕的媽咪，則要格外當心這小東西揮發的氣味，可能影響胎兒！

婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，「樟腦」是一種揮發性很強的化學物質。這些小小的白色球，其實是在釋放樟腦蒸氣，這是會被吸入肺部的，也會經皮膚吸收。如果真的攝入，還會進入血液循環。更重要的是，樟腦是可以穿過胎盤的。

所以對一般成人可能只是味道刺激，但對孕婦與胎兒，風險其實完全不在同一個層級。科學證實樟腦對孕婦與胎兒的風險中結論強調，孕婦不應接觸或使用含樟腦的產品。

因為，樟腦可以穿過胎盤，胎兒代謝能力不成熟，更容易累積毒性。醫學文獻記載，高劑量樟腦會造成流產（案例為口服 30 g 樟腦造成子宮收縮與流產）。

樟腦會造成神經毒性、肝毒性，甚至癲癇。嬰兒族群更是風險最高，因為代謝能力遠低於成人。美國 FDA 要求，孕婦在使用含樟腦外用藥物，必須先諮詢醫師。代表即便只是皮膚接觸也需要謹慎。

美國家庭醫師學會，也把樟腦列入孕期應避免的成分。因為安全性資料有限，風險太高。蘇怡寧說明，不是因為樟腦丸是生活用品就表示安全，嬰幼兒更是高危險族群。嬰兒吸入樟腦蒸氣，濃度高的時候，可能造成：呼吸道刺激、神經症狀、甚至癲癇。所以孕婦或是家裡有嬰幼兒，皆屬於真正需要避免樟腦暴露的族群。

那如果只是聞到一下下需要緊張嗎？蘇怡寧表示，風險是跟暴露濃度與時間相關的。偶爾聞到一下，或短時間經過，通常不至於造成嚴重問題。不用因此整天提心吊膽，也不用因為聞到一兩下，就開始焦慮寶寶一定會受影響。

真正需要處理的是：長期暴露、持續性味道、無法避免的狀況。這種情形才需要協調；因為健康風險會累積。一句話總結，聞到一下不用緊張，但長期吸不必要。

如果真的無法避免怎麼辦？蘇怡寧則建議，使用活性碳或HEPA濾網空氣清淨機，保持空氣流通，減少停留濃度，盡量避免長時間待在味道最明顯的地方。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中