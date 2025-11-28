健康網》樟腦小心！醫：毒性恐影響胎兒 孕婦、嬰兒注意

樟腦丸為台灣傳統驅蟲藥物；然婦產科醫師蘇怡寧表示，其氣味對於孕婦與嬰兒影響甚鉅，應避免長時間吸入。（資料照，記者林良昇攝）

〔健康頻道／綜合報導〕相信大家聽到樟腦丸，都會聯想到小時候聞到阿嬤衣櫥的味道。然若是懷有身孕的媽咪，則要格外當心這小東西揮發的氣味，可能影響胎兒！

婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，「樟腦」是一種揮發性很強的化學物質。這些小小的白色球，其實是在釋放樟腦蒸氣，這是會被吸入肺部的，也會經皮膚吸收。如果真的攝入，還會進入血液循環。更重要的是，樟腦是可以穿過胎盤的。

所以對一般成人可能只是味道刺激，但對孕婦與胎兒，風險其實完全不在同一個層級。科學證實樟腦對孕婦與胎兒的風險中結論強調，孕婦不應接觸或使用含樟腦的產品。

因為，樟腦可以穿過胎盤，胎兒代謝能力不成熟，更容易累積毒性。醫學文獻記載，高劑量樟腦會造成流產（案例為口服 30 g 樟腦造成子宮收縮與流產）。

樟腦會造成神經毒性、肝毒性，甚至癲癇。嬰兒族群更是風險最高，因為代謝能力遠低於成人。美國 FDA 要求，孕婦在使用含樟腦外用藥物，必須先諮詢醫師。代表即便只是皮膚接觸也需要謹慎。

美國家庭醫師學會，也把樟腦列入孕期應避免的成分。因為安全性資料有限，風險太高。蘇怡寧說明，不是因為樟腦丸是生活用品就表示安全，嬰幼兒更是高危險族群。嬰兒吸入樟腦蒸氣，濃度高的時候，可能造成：呼吸道刺激、神經症狀、甚至癲癇。所以孕婦或是家裡有嬰幼兒，皆屬於真正需要避免樟腦暴露的族群。

那如果只是聞到一下下需要緊張嗎？蘇怡寧表示，風險是跟暴露濃度與時間相關的。偶爾聞到一下，或短時間經過，通常不至於造成嚴重問題。不用因此整天提心吊膽，也不用因為聞到一兩下，就開始焦慮寶寶一定會受影響。

真正需要處理的是：長期暴露、持續性味道、無法避免的狀況。這種情形才需要協調；因為健康風險會累積。一句話總結，聞到一下不用緊張，但長期吸不必要。

如果真的無法避免怎麼辦？蘇怡寧則建議，使用活性碳或HEPA濾網空氣清淨機，保持空氣流通，減少停留濃度，盡量避免長時間待在味道最明顯的地方。

