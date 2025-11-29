自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》食用油怎麼使用？ 專家：橄欖油、玄米油用法一次看

2025/11/29 06:32

專家表示，油品真正的差異不只在於發煙點，更關鍵的是營養穩定性，一旦用法出錯，豐富的營養就白費了；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾近年愈來愈重視飲食健康，尤其擔心「油吃錯會傷血管」。針對常見的初榨橄欖油、玄米油等食用油疑問，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，油品真正的差異不只在於發煙點，更關鍵的是營養穩定性，一旦用法出錯，可能讓原本營養豐富的油白白浪費，甚至造成心血管負擔。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」歸納，經常選用的食用油其使用方法，包括：初榨橄欖油、紫蘇油、芥花油、大豆油、葵花油、玄米油、芝麻油、豬油、椰子油等，藉著QA提供民眾參考：

Q1：初榨橄欖油（EVOO）發煙點高達190–220°C，為什麼還說要低溫烹調？

A：高品質的初榨橄欖油，因為游離脂肪酸少且含有抗氧化物質，它的「發煙點」確實可以達到190°C 以上。但耐熱「不冒煙」，不代表營養「不流失」。

EVOO最珍貴的就是那些怕熱的多酚和獨特果香。一旦超過 120–160°C，這些抗氧化營養素就不存在。

Q2：低溫、中溫、高溫大概是指幾度？炒菜算哪種？

A：

●低溫（涼拌、水炒 100°C↓）：亞麻油、印加果油，還有為了留住營養的初榨橄欖油。

●中溫（一般炒菜 160–180°C）：精煉橄欖油、芥花油。圖表中的芝麻油、花生油發煙點雖高，但高溫會產生苦味或破壞獨特香氣，通常也不建議大火爆炒。

●高溫（煎炸190°C↑）：酪梨油、苦茶油。這兩位是真正的耐熱硬漢，Omega-9 高又穩重。

初榨橄欖油最好低溫烹調，才能吃到營養素。（圖取自醫師蕭捷健臉書）

Q3：使用「水煮炒菜法」，先把油水鹽放盤子，菜煮好再拌，但口感不佳，怎麼辦？

A：建議變通，菜燙好後，再淋上好的初榨橄欖油或芝麻油，加一點辛香料。這樣油沒有經過高溫，香氣保留最足，既像吃大餐，血管又開心。

Q4：玄米油健康嗎？

A：玄米油發煙點高，也有不錯的穀維素，但它的 Omega6 比例也不低（大概跟芝麻油差不多）。建議跟橄欖油、苦茶油輪著用，不要一瓶油打天下。

Q5：豬油到底好嗎？

A：豬油很香，不過，飽和脂肪是儲存性油脂，大部分都會存在身上，不要吃太多。

Q5：椰子油好嗎？

A：椰子油一半是飽和脂肪，一半是中鏈脂肪酸，會讓LDL上升，也會讓HDL上升。整體心血管風險現在看起來是「中立偏上升」。我會把椰子油放在「偶爾煎煮個冬蔭功、咖哩加一小匙」這個位置，而不是日常主力油。

