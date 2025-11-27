健康網》反「直美」衛福部出招 醫策會：醫美前清楚5件事

醫策會建議進行醫美前，可以查詢經過認證的醫美診所；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部在今（2025）年11月24日，預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案，要求執行醫美手術的醫師，必須接受一般醫學訓練（PGY），且相關規範溯及既往，引起醫界熱烈討論。衛福部於26日與40個醫界團體討論後，確定2019年後未取得專科醫師資格者，將受PGY訓練。

一般醫學訓練（PGY）是什麼？目前醫美手術的執業醫師有經過PGY以及專科訓練嗎？民眾該如何評估醫美手術的風險呢？

台大醫院急診醫學部主治醫師兼毒物外傷科主任暨財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長 方震中在台灣科技媒體中心說明，PGY（Post Graduate Year）的全名是「畢業後一般醫學訓練」，是自醫學院畢業後的醫師一般訓練，補足在醫學院教育時，沒有醫師資格而不能執行的許多操作以及看診技能。現行法律上並沒有規範醫美執業需要經過PGY訓練，也沒有規定執行各種手術需要有相關的專科醫師訓練。國內各醫院因應評鑑的規定與要求，醫院中各種手術都是相關專科醫師在執行，不過目前診所並沒有必須要接受衛福部評鑑的制度。

以往的醫師法並未規定，未接受PGY訓練不能執行醫美工作。但在醫學工作越來越複雜且精細的現今，醫學生自醫學系畢業，且通過國考拿到醫師執照後，並非已完整訓練，可獨立執行高風險的醫療行為。所以經過PGY訓練，至少能讓醫學系畢業生有更多的臨床實務訓練，可以降低醫美手術的風險；但是如能經過完整的相關專科醫師訓練，更能減少手術的風險。

民眾若有醫美需求，在執行手術之前，應仔細詢問下列事項：

●是誰幫我執行手術？

●這位醫師有相關專科醫師資格嗎？

●我有沒有要接受麻醉？

●如有要麻醉，是不是有另一位麻醉專科醫師來執行？

●麻醉前有沒有做麻醉風險評估？

這些問題對於要作醫美的民眾都是十分重要的。此外，醫策會有做醫美診所的認證，可以供民眾參考。

