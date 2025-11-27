突破性研究！科學家首次發現 單一基因可能導致精神疾病

研究發現，GRIN2A基因突變可直接誘發精神疾病。圖為基因示意圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕德國1項罕見的基因研究表明，GRIN2A基因突變可直接誘發精神疾病。此研究發表在分子精神醫學期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，多年來科學家一直認為精神分裂症、焦慮症或憂鬱症等疾病，是由包括遺傳在內的多種因素共同作用所導致。但德國萊比錫大學醫學中心人類遺傳學研究所的研究團隊首次發現，單一基因的突變可直接導致精神障礙。

研究團隊分析121名攜帶GRIN2A基因變異的個體的數據後發現，該基因的某些變異不僅與精神分裂症有關，還與其他精神疾病有關。在GRIN2A基因改變的情況下，這些精神疾病在兒童期或青少年期就已經出現，這與通常在成年期發病的情況截然不同。

GRIN2A基因在調節神經細胞的電興奮性方面發揮核心作用。此研究顯示，某些GRIN2A基因變異會導致NMDA受體活性降低，而NMDA受體正是腦部訊號傳遞的關鍵分子。

該研究主要作者、萊比錫大學醫學中心人類遺傳學研究所所長萊姆克（Johannes Lemke）教授表示，研究結果指出，GRIN2A是第一個已知的能夠單獨導致精神疾病的基因。這使其有別於迄今為止人們所認為的精神疾病的多基因病因。

另外德國海德堡大學醫學院教授、海德堡大學醫院兒科神經科醫生希爾貝（Steffen Syrbe）與臨床醫生證實，此研究可能具有治療意義。他們讓患者接受L-絲氨酸（1種令NMDA受體活躍的膳食補充劑）治療後，發現患者精神症狀顯著改善。

值得注意的是，萊姆克和希爾貝在兒童神經系統疾病中於腦谷氨酸受體異常方面展開近15年的合作研究和臨床實踐。萊姆克在此期間建立了1個國際登記系統，該系統包含全球最大的GRIN2A患者隊列。此研究正是基於該系統。

