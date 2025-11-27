自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

8歲童滿身出血點、牙齦血流不止！ 竟是免疫系統「自攻血小板」

2025/11/27 15:14

「免疫性血小板低下紫斑症」最常見的症狀包括皮膚點狀出血、瘀青、流鼻血、牙齦出血，女性可能出現經血量過多。（記者陳冠備攝）

「免疫性血小板低下紫斑症」最常見的症狀包括皮膚點狀出血、瘀青、流鼻血、牙齦出血,女性可能出現經血量過多。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕8歲陳姓男童近期全身無故冒出密密麻麻的小出血點，原以為只是過敏，但接連出現流鼻血、舌頭出血等症狀，直到有一次剔牙時碰傷牙齦，血竟流不止，家長急送衛福部彰化醫院檢查，才發現男童血小板僅剩每微升3000（正常應為15萬至40萬），令大家擔心是血癌，所幸最後確診為「免疫性血小板低下紫斑症（ITP）」，立即住院接受免疫球蛋白治療。

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，此病雖非血癌，但也不能大大意，最忌受傷，尤其是頭部千萬不能撞傷，以免出血不止。此病好發在兒童，成年人也可能發生，多數會在6個月內自行緩解，但在這期間需要定期追蹤。

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，「免疫性血小板低下紫斑症（ITP）」雖非血癌，但也不能大大意，最忌受傷，尤其是頭部千萬不能撞傷，以免出血不止。（彰化醫院提供）

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示,「免疫性血小板低下紫斑症（ITP）」雖非血癌,但也不能大大意,最忌受傷,尤其是頭部千萬不能撞傷,以免出血不止。（彰化醫院提供）

陳童母親表示，孩子最初四肢出現密集小血點，原以為是過敏，後來血點蔓延至胸膛與脖子，曾至皮膚科就診未見改善，接著出現流鼻血、舌頭出血，情況愈來愈不對勁，直到孩子剔牙時不慎弄傷牙齦，當場滿嘴是血、嚎啕大哭，才驚覺事態嚴重，緊急赴彰化醫院小兒科求助。經檢查發現血小板低下，立即住院治療。

馬瑞杉表示，血小板主要負責凝血、止血，若低於2萬就可能自發性出血，陳童僅剩3000，自然容易在皮下冒出出血點，也會出現鼻血、口腔黏膜滲血，一旦受傷可能「流不停」。幸好陳童經免疫球蛋白治療後，血小板快速回升，出院時已回到23萬，恢復正常範圍。

男童到院前，血小板僅剩每微升3000（正常應為15萬至40萬），立即住院治療。（彰化醫院提供）

男童到院前,血小板僅剩每微升3000（正常應為15萬至40萬）,立即住院治療。（彰化醫院提供）

馬瑞杉說，ITP屬自體免疫疾病，並不常見，確切成因仍不明，一般研判與「感染」有關。身體在感染後產生免疫反應，卻誤將血小板當成敵人而加以破壞。男童發病前兩週曾罹患腸胃炎，推測是誘發主因。

馬瑞杉指出，ITP最常見的症狀包括皮膚點狀出血、瘀青、流鼻血、牙齦出血，女性可能出現經血量過多。他提醒，若發現孩子「莫名出血點」或「出血不易止住」，一定要及早就醫檢查，不要誤認為只是過敏或小傷口，以免錯過治療時機。

8歲陳童近期全身無故冒出密密麻麻的小出血點，原以為只是過敏，經檢查竟是「免疫性血小板低下紫斑症（ITP）」。（彰化醫院提供）

8歲陳童近期全身無故冒出密密麻麻的小出血點,原以為只是過敏,經檢查竟是「免疫性血小板低下紫斑症（ITP）」。（彰化醫院提供）

