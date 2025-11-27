自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》膽固醇正常仍中風？5習慣是血管殺手 高糖上榜

2025/11/27 19:53

有不少人即使沒有膽固醇過高的問題，也發生心肌梗塞；心臟外科醫師楊智鈞提出5項造成心血管受傷的壞習慣，並提出解方。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

有不少人即使沒有膽固醇過高的問題，也發生心肌梗塞；心臟外科醫師楊智鈞提出5項造成心血管受傷的壞習慣，並提出解方。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人並非老年人或肥胖者，甚至膽固醇是正常的，並未超標；卻仍發生心肌梗塞，這是為什麼？

台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專《楊智鈞醫師 - 俠骨禪心・血管職人》表示，血管不像皮膚會痛，不像肌肉會痠，但它每天都默默承受著我們的生活習慣。其實最危險的血管，都是那種默默變「黏」、變厚、變硬的。血管會越來越黏，都是從日常「小習慣」開始累積。

楊智鈞表示，下列幾項習慣，你以為沒什麼，其實每一個都是血管殺手。

1. 高糖飲食：手搖、甜點、白飯、麵包。血糖一拉高，血管內皮就像被砂紙摩過，開始粗糙、發炎。

2. 高油高鹽：油炸、滷味、重口味。油脂貼在血管壁，就像油鍋越積越厚，越黏越堵。

3. 久坐不動：一坐三、四個小時。血流變慢、代謝下降，血液開始變黏、變稠，最容易形成血栓。

4. 抽菸（二手菸也算）。化學物質破壞血管彈性，讓血管像老橡皮筋一樣脆。

5. 睡太少、睡不好。長期睡不夠＝慢性發炎，血管壓力整個往上升。

楊智鈞表示，想讓血管變乾淨、變年輕，其實從今天就能開始：

1. 規律運動

2. 控制糖、油、鹽

3. 多喝水

4. 早點睡

5. 定期做心血管風險評估

尤其你有高血壓、高血糖、高血脂或家族心臟病史，請務必提早檢查，不要等到胸悶喘不過氣才處理。越早發現，越能避開原本可能的大事。

