健康 > 杏林動態

健康網》傳遞愛與希望 自閉症基金會公益音樂會12/7登場

2025/11/27 15:05

自閉症基金會《讓愛流動・永續共好》公益音樂會，實踐「星兒另類就業」倡議。（自閉症基金會提供）

自閉症基金會《讓愛流動・永續共好》公益音樂會，實踐「星兒另類就業」倡議。（自閉症基金會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕自閉症基金會迎接40週年慶，將於12月7日下午在中影八德大樓，舉辦《讓愛流動・永續共好》公益音樂會，將由自閉症青年音樂家「非常音樂家」及專業演奏團體「MU SE美聲樂團」攜手演出，這不僅是音樂盛會，更是星兒「另類就業」的倡議與實踐。

這次公益音樂會，自閉症基金會誠摯邀請社會大眾與企業，一起來關心星兒的就業議題，成為支持他們發光的力量，傳遞希望與愛。贊助或是購票可以聯絡02-2832-3020分機18黃小姐。

自閉症基金會董事長林注進表示，自閉症不僅是一項挑戰，也是一條需要耐心、理解與支持的旅程，尤其是在成人階段，社區服務和就業支持不僅僅是幫助他們融入社會，更是為他們提供自信和獨立的機會。

為了實踐對於自閉症成人的就業支持，自閉症基金會有計畫的扶植具有音樂天分的星兒，組成「非常音樂家樂團」，讓王榮堅、莊天岳、丁唯諺與廖庭澔4位星兒發揮所長，藉由未來持續穩定的公開演出擁有自己的事業、找到人生舞台。在第10屆傳善獎頒獎典禮上，主辦單位也邀請「非常音樂家樂團」上台表演，現場洋溢一股幸福動人氛圍。

自閉症基金會堅持理念，二度榮獲傳善獎，自閉症基金會從早療服務、幼小轉銜、CST親職培力，到日間照顧、社區家園、家長支持，始終以人為本，走出一條專業與溫度兼具的道路。

同時，從2016年起與台大醫院精神醫學部，共同推動「世界衛生組織親職技巧訓練計畫」（WTO CST），免費提供偏鄉及資源不足地區的親職技巧訓練課程。至今有14個縣市的29個醫療、社福單位，成為CST合作夥伴，累計服務超過500個發展遲緩兒童家庭。

