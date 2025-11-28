健康網》肌少只因年紀大？ 醫揭真元凶是它 3口訣練出抗老力

恆新復健科診所醫師王思恒表示，肌少不只是補蛋白，抗老也不只是保住肉，更要保住珍貴的神經迴路，才能維持肌肉纖維；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肌少症是現代人的健康威脅之一、老年失能的兇手，不僅造成生活品質下降，甚至帶來死亡風險增加。恆新復健科診所醫師王思恒表示，最新科學證據顯示一個真相：肌肉的死亡，往往始於神經的「斷訊」。這是因為當神經退化，肌肉纖維就像斷了線的風箏，最後只能萎縮消失。所幸若能正確運動刺激巨大神經元，便能讓倖存神經重生，進而救援肌肉。

你以為肌少症只是因為年紀大、肌肉萎縮嗎？你以為年老衰弱只靠補充蛋白質就能逆轉嗎？王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文指出，從40歲開始，脊髓中負責發號施令的指揮官「α運動神經元」便會開始凋亡。當神經不見了，底下的肌肉纖維就像斷了線的風箏，如同變成孤兒，最後只能萎縮消失。

請繼續往下閱讀...

訓練神經3口訣

對此，王思恒進一步說明，好在人體有一個救援機制，只要給予正確刺激，倖存的神經會長出新的觸手（側芽），將肌肉帶回重新支配。怎麼練才能救神經？他說，平日沉睡的「巨大神經元」（高閾值運動單位）只有在搬起極重物品（或是較低重量但接近力竭時）與動作極快、極具爆發力時，才會甦醒過來；因此，想要訓練神經必須遵循以下3口訣：

●要快：動作須有爆發力。

●不要累：每組運動做3-5下即可，須訓練的是神經訊號品質而非耐力。

●休息久：覺得完全恢復後，再繼續做下一組運動。

2運動助喚醒神經

此外，王思恒也列舉以下2種神經訓練運動做為參考：

●砸藥球：拿起一顆藥球高舉過頭，然後用盡全力將它砸向地板。重點是砸下去的瞬間像是要把地板砸穿一樣快，可徵召核心與上半身的快縮肌神經。

●垂直跳：想像地板像岩漿一樣很燙，用力跳起來。重點是不用連續跳，跳一下、停一下。每一跳都要用百分百的力氣，可強迫大腿與臀部的大型神經元瞬間通電。

王思恒強調，抗老不只是保住肌肉，更要保住珍貴的神經迴路。傳統的慢跑、散步對神經刺激有限，不妨試著讓你的運動菜單多一點速度與爆發力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法