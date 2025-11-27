健康網》香港住宅惡火釀44死！ 專家：火災逃生4關鍵救命

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」發生大火，釀44死。（彭博）

〔健康頻道／綜合報導〕位於香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨天（26日）發生大火，火勢延燒波及7棟大樓，據消防單位指出，目前最新累計死亡人數至少44人，有279人仍然失聯。遇到火災應如何自保？內政部消防署曾在臉書提出4關鍵注意事項，同時提醒，無論須往室外逃生或在室內待救，火災逃生以自身安全為優先，如未受火煙侵害，以往下逃為原則。

香港住宅大樓「宏福苑」昨日發生大火，火勢延燒到相鄰的宏泰閣及宏新閣等多棟大樓。據港媒消息指出，現場已動用11條消防水帶、8部雲梯車在現場射水，據警方重案組指出，建築物外牆防水布等材料未符合防火標準，在未被波及的大樓發現發泡膠板包封窗口，不排除是導致大火迅速蔓延的原因。

請繼續往下閱讀...

這起大火不禁讓住在高樓的民眾感到憂心。當發生高樓火災時，民眾到底該往上逃、還是往下逃？內政部消防署曾在臉書提供以下4點給民眾參考：

●應了解該場所是否有二方向逃生出口，如遇火災應保持冷靜往反方向逃生。

●判斷可能的火煙來源，尋找最近的逃生通道或戶外避難平台，且不可以搭電梯或貿然跳樓逃生。

●若發現起火點在上方樓層，應往樓下逃生，若在下方樓層，除非所在樓層接近頂樓，在確保自身安全無虞之狀況下，可往頂樓移動待救。

●如遇樓梯間有濃煙影響逃生，應立刻退回居室內，關閉防火門及封閉濃煙可能侵入的管道或門縫，尋找未受濃煙波及的陽台或可對外求救之相對安全空間對外求援。

消防署認為，無論往居室外逃生或室內待救，皆以自身安全為優先，如未受火煙侵害，以往下逃為原則，反之，則需考慮退回室內關門待救，但火場瞬息萬變，可能有各種不同情境出現，難以一概而論，仍須就個案臨機應變為宜。

消防署同時建議在平日最好建立「家庭逃生計畫」，以1216為原則：

1：畫出一份家庭逃生計畫圖

畫出家中每一層的平面圖，標示出所有的門窗位置，跟家人討論家庭逃生計畫。

2：標示2個不同方向的逃生避難出口及路線

每個房間，儘量找出2個逃生出口，確認每個對外門窗可以輕易被開啟，練習不同方向逃生。

1：設定1個屋外逃生集合地點

每一個家人都要知道屋外的集合地點，每一個家人都要前往屋外地點集合。

6：每6個月進行逃生演練1次

和家人每6個月演練一次，教導孩童如何在沒有其他人幫助的情況下自行逃生，離開居室後記得關門，切記勿重返火場。

相關新聞請見

香港住宅大樓惡火連燒7棟 已知44死逾200人失聯

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法