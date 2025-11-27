自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》香港住宅惡火釀44死！ 專家：火災逃生4關鍵救命

2025/11/27 13:43

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」發生大火，釀44死。（彭博）

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」發生大火，釀44死。（彭博）

〔健康頻道／綜合報導〕位於香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨天（26日）發生大火，火勢延燒波及7棟大樓，據消防單位指出，目前最新累計死亡人數至少44人，有279人仍然失聯。遇到火災應如何自保？內政部消防署曾在臉書提出4關鍵注意事項，同時提醒，無論須往室外逃生或在室內待救，火災逃生以自身安全為優先，如未受火煙侵害，以往下逃為原則。　

香港住宅大樓「宏福苑」昨日發生大火，火勢延燒到相鄰的宏泰閣及宏新閣等多棟大樓。據港媒消息指出，現場已動用11條消防水帶、8部雲梯車在現場射水，據警方重案組指出，建築物外牆防水布等材料未符合防火標準，在未被波及的大樓發現發泡膠板包封窗口，不排除是導致大火迅速蔓延的原因。

這起大火不禁讓住在高樓的民眾感到憂心。當發生高樓火災時，民眾到底該往上逃、還是往下逃？內政部消防署曾在臉書提供以下4點給民眾參考：

●應了解該場所是否有二方向逃生出口，如遇火災應保持冷靜往反方向逃生。

●判斷可能的火煙來源，尋找最近的逃生通道或戶外避難平台，且不可以搭電梯或貿然跳樓逃生。

●若發現起火點在上方樓層，應往樓下逃生，若在下方樓層，除非所在樓層接近頂樓，在確保自身安全無虞之狀況下，可往頂樓移動待救。

●如遇樓梯間有濃煙影響逃生，應立刻退回居室內，關閉防火門及封閉濃煙可能侵入的管道或門縫，尋找未受濃煙波及的陽台或可對外求救之相對安全空間對外求援。

消防署認為，無論往居室外逃生或室內待救，皆以自身安全為優先，如未受火煙侵害，以往下逃為原則，反之，則需考慮退回室內關門待救，但火場瞬息萬變，可能有各種不同情境出現，難以一概而論，仍須就個案臨機應變為宜。

消防署同時建議在平日最好建立「家庭逃生計畫」，以1216為原則：

1：畫出一份家庭逃生計畫圖

畫出家中每一層的平面圖，標示出所有的門窗位置，跟家人討論家庭逃生計畫。

2：標示2個不同方向的逃生避難出口及路線　

每個房間，儘量找出2個逃生出口，確認每個對外門窗可以輕易被開啟，練習不同方向逃生。

1：設定1個屋外逃生集合地點　

每一個家人都要知道屋外的集合地點，每一個家人都要前往屋外地點集合。

6：每6個月進行逃生演練1次　

和家人每6個月演練一次，教導孩童如何在沒有其他人幫助的情況下自行逃生，離開居室後記得關門，切記勿重返火場。

相關新聞請見

香港住宅大樓惡火連燒7棟 已知44死逾200人失聯

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中