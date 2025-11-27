自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

抗膽鹼藥吃多 增心臟驟停風險！嘉基與成大研究成果登期刊

2025/11/27 13:23

此研究團隊成員包括嘉基副院長、神經內科醫師宋昇峯（左）、急診醫學部醫師蔡銘仁（中），臨床數據中心主任楊昕禕（右）及成大教授賴嘉鎮（前）。（嘉基提供）

此研究團隊成員包括嘉基副院長、神經內科醫師宋昇峯（左）、急診醫學部醫師蔡銘仁（中），臨床數據中心主任楊昕禕（右）及成大教授賴嘉鎮（前）。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕為強化用藥安全，嘉基醫院與成功大學共同發表最新研究指出，短期內累積使用多種具抗膽鹼作用的藥物，會顯著提高院外心臟驟停（OHCA）風險。此研究成果日前刊登於國際心血管權威期刊「European Heart Journal」，也是目前全球同領域規模最大的研究，再度展現台灣在臨床藥物流行病學上的研究能量。

在日常生活中，許多人因過敏、腸胃不適、排尿問題或壓力調適而服用藥物，其中不少屬於具有「抗膽鹼作用」的處方。這類藥物能改善不適，卻也可能因副作用造成負擔。

此研究由嘉基副院長、神經內科醫師宋昇峯，與急診醫學部醫師蔡銘仁，臨床數據中心主任楊昕禕，及成大教授賴嘉鎮共同合作，利用全民健康保險資料庫進行全國性分析。

研究團隊蒐集2011年至2021年間共17萬3974名40歲以上的院外心臟驟停病人的資料，透過多重統計模型嚴謹比對病人在發生OHCA前30天內的抗膽鹼藥物使用量，並與其平日用藥量比較，證實短期累積效應比預期更具危險性。

結果顯示，若在1個月內累積的抗膽鹼負荷達1至2分，40至64歲族群的心臟驟停風險增加約1.5倍；超過3分，風險更提升至2倍以上。在65歲以上族群中，最高風險更可達2.2倍，呈現明顯的「劑量反應效應」─抗膽鹼負荷越高，心臟驟停風險越大。

研究團隊指出，具抗膽鹼作用的藥物種類相當廣泛，包括部分抗過敏藥、腸胃解痙藥、止暈止吐藥、安眠藥及膀胱治療藥等；特別是中老年族群因多重用藥而容易在不自覺中累積過量，因而提醒民眾，藥物「多」不代表「好」，在短時間內累積的抗膽鹼負荷就可能對心臟造成致命衝擊。

嘉基醫院與成功大學共同發表最新研究指出，短期內累積使用多種具抗膽鹼作用的藥物，會顯著提高院外心臟驟停（OHCA）風險。（嘉基提供）

嘉基醫院與成功大學共同發表最新研究指出，短期內累積使用多種具抗膽鹼作用的藥物，會顯著提高院外心臟驟停（OHCA）風險。（嘉基提供）

