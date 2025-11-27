自由電子報
健康 > 杏林動態

推動AI全齡健康 中山大學加入長壽智慧開拓者大學聯盟

2025/11/27 13:25

中山大學校長李志鵬（右）與國際創新長壽社企董事長施振榮代表簽約，將結合國際跨領域研究能量，參與長壽城市數位工具實作，協助地方政府打造健康長壽城市。（記者許麗娟攝）

中山大學校長李志鵬（右）與國際創新長壽社企董事長施振榮代表簽約，將結合國際跨領域研究能量，參與長壽城市數位工具實作，協助地方政府打造健康長壽城市。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學與國際創新長壽社企（TICA）、英國國家長壽創新研究中心（NICA）簽署合作備忘錄，將結合國際跨領域研究能量，參與長壽城市數位工具實作，協助地方政府打造健康長壽城市。

TICA計畫於2025年底前與全台10所大學簽署合作備忘錄，組成「長壽智慧開拓者大學聯盟」，提供研究生AI分析工具包，促進跨學門健康長壽議題研究，中山大學作為首批合作學校之一，此次簽約儀式由中山大學校長李志鵬與國際創新長壽社企董事長施振榮共同主持。

李志鵬指出，中山大學近年積極推動醫療平權與智慧健康，結合資訊管理學、社會學、醫工等跨域及跨校量能，發展即時定點檢測、高齡疾病早期偵測，延緩失智，提高高齡健康力等創新平台。

施振榮表示，台灣有很強的研發能量，TICA VOICE（智聲）將進一步串聯台英雙方學術、產業與社會資源，促進健康長壽科技研發、生活創新設計與高齡社會的全方位支援系統，進一步擴大社會影響力。

英國NICA為設立於英國新堡大學的全球性研究中心，長年專注於高齡產業的AI創新與跨領域合作。國際創新長壽社企已獲得NICA與其姊妹組織Voice®的獨家授權，在台灣導入其AI生成應用技術，用以蒐集民眾觀點並自動生成趨勢報告，協助政府與企業洞察長壽社會的未來需求。未來三方將在智慧健康、AI應用、長壽城市設計等面向推動研究與實踐，共同為「健康長壽的智慧社會」奠定基礎。

