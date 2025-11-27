健康網》長庚醫院獲5項「健康永續獎」持續打造綠色醫療環境

長庚決策委員會程文俊主任委員（右）代表長庚醫院領獎，由衛福部政務次長林靜儀頒獎。（長庚醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕長庚醫院再創永續佳績！在舉行的「2025台灣健康永續獎」（THSA）頒獎典禮中在26日舉行，長庚奪下「永續綜合績效–最佳醫院典範獎」及「永續報告–醫院類白金獎」雙項最高殊榮，並獲得「職場福祉領袖獎」、「高齡友善領袖獎」及「護理人員幸福獎」三項單項績效獎，共5項大獎。由長庚決策委員會主任委員程文俊代表體系受獎。

程文俊表示，醫療機構不僅肩負守護民眾健康的使命，更是推動社會福祉與環境永續的重要力量。長庚醫院自1976年成立以來，始終秉持「取之於社會，用之於社會」與「人本濟世，病人優先」的經營理念，以醫療本業為核心，並以「全民健康、世代永續」（Health for ALL）為指引，積極落實聯合國永續發展目標（SDGs）。未來也將持續打造綠色醫療環境、推動社會健康共好，樹立台灣永續發展醫療產業先行者的領導地位。

「台灣健康永續獎」由財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦，是國內規模最大、最具指標性的醫療永續評選，並結合「全球企業永續論壇」盛大舉行頒獎典禮，今年由衛福部政務次長林靜儀頒獎，分別頒發四大獎項，包括鼓勵執行永續績效的「永續綜合績效」和「永續單項績效獎」、資訊揭露透明的「永續報告獎」及表揚個人的「永續傑出人物獎」。

長庚醫院在本屆首次參加「永續綜合績效獎」評選，即奪下最高級別「最佳醫院典範獎」第一名，展現在醫療永續治理、社會共榮與環境永續等面向的卓越表現；在「永續報告獎」部分，則以嚴謹透明的揭露制度與持續精進的ESG管理，四度蟬聯「醫院類白金獎」第一名殊榮。

長庚醫院指出，院方以「One Health、One Connect、One World」為永續策略核心，從健康平衡、智慧醫療與國際合作三面向強化醫療韌性。長庚醫院表示，全球氣候變遷加劇自然環境變化，不僅影響生態系統，更直接衝擊人類健康，2024年率先導入自然相關財務揭露（TNFD）框架，評估各院區所在自然環境面臨的風險與機會，制定行動案，以強化醫療韌性，並確保醫療服務的穩定與永續發展。院方亦同步推動氣候行動，包括低碳轉型、能源效率提升，以及ISO 14064-1溫室氣體盤查；目前土城醫院及鳳山醫院已於2024年取得ISO 14064-1國際認證，林口長庚與高雄長庚則於2025年底完成查證。

長庚醫院表示，未來將持續秉持「病人為本」的核心精神，積極響應政府淨零排放政策，致力實踐綠色醫院，並逐步落實聯合國永續指標，以實際行動推動醫療創新與社會公益，打造更健康、公平且具韌性的醫療環境，為台灣與全球健康福祉創造更大價值。

長庚醫院勇奪「2025台灣健康永續獎」五項大獎。右4為嘉義長庚醫院楊仁宗院長、右5為行政中心游進邦執行長。（長庚醫院提供）

