1天坐馬桶12小時！ 7旬翁便秘竟是大腸被7公分腫瘤塞住

張譽耀表示老翁使用單孔達文西手術，術後傷口癒合佳、疼痛輕微，恢復良好。（圖由彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕1名7旬老翁近來出現腹脹、排便困難卻又頻頻有便意，一天幾乎有一半時間都待在馬桶上痛苦不堪，經就醫大腸鏡檢查，確診罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分造成腸子幾乎完全阻塞，也導致老翁排便困難，轉診至彰化基督教醫院，大腸直腸外科主任張譽耀採用單孔達文西機械手臂SP系統手術，讓病人術後出血少，數日內即下床出院。

這名住在雲林的7旬老翁，8年前曾在大腸癌篩檢中出現糞便潛血反應，隨後接受大腸鏡檢查，當時雖發現息肉，但因檢查過程不適而中途放棄。未料8年後，老翁出現腹脹、排便困難卻又頻頻有便意，長時間需坐在馬桶上。

請繼續往下閱讀...

老翁罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分造成腸子幾乎完全阻塞。（圖由彰基提供）

家人憂心之下陪同他至雲林基督教醫院就醫，安排舒眠大腸鏡檢查，結果顯示罹患乙狀結腸癌，需手術治療，家屬選擇轉至彰基接受治療，由大腸直腸外科主任張譽耀操刀，採用單孔達文西機械手臂SP系統手術。

張譽耀指出，老翁罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分造成腸子幾乎完全阻塞，也導致老翁一進食就會肚子又脹又痛；彰基目前使用單孔達文西SP系統，是全台少數擁有此設備的醫院之一，目前全台僅有不到10台SP系統，彰基同時具備兩套，能針對不同手術需求互補運用，為病人量身打造更精準、個人化的微創治療。系統啟用首日，彰基總院長陳穆寬親自完成兩例頭頸癌的達文西切除癌症手術，都是完全無疤痕手術，不但兼顧外觀與功能，也讓病人術後出血少、住院時間短。

他提醒，大腸癌長期位居國人十大癌症發生率前幾名，但透過國健署提供的糞便潛血篩檢，可早期發現、早期治療，避免疾病惡化。

彰基同時配置達文西多孔系統與SP單孔系統，針對不同手術需求互補運用。（圖由彰基提供）

國人大腸癌發生率高，提醒民眾可利用國健署糞便潛血篩檢，及早發現及早治療。（圖由彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法