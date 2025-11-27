限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
1天坐馬桶12小時！ 7旬翁便秘竟是大腸被7公分腫瘤塞住
〔記者湯世名／彰化報導〕1名7旬老翁近來出現腹脹、排便困難卻又頻頻有便意，一天幾乎有一半時間都待在馬桶上痛苦不堪，經就醫大腸鏡檢查，確診罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分造成腸子幾乎完全阻塞，也導致老翁排便困難，轉診至彰化基督教醫院，大腸直腸外科主任張譽耀採用單孔達文西機械手臂SP系統手術，讓病人術後出血少，數日內即下床出院。
這名住在雲林的7旬老翁，8年前曾在大腸癌篩檢中出現糞便潛血反應，隨後接受大腸鏡檢查，當時雖發現息肉，但因檢查過程不適而中途放棄。未料8年後，老翁出現腹脹、排便困難卻又頻頻有便意，長時間需坐在馬桶上。
請繼續往下閱讀...
家人憂心之下陪同他至雲林基督教醫院就醫，安排舒眠大腸鏡檢查，結果顯示罹患乙狀結腸癌，需手術治療，家屬選擇轉至彰基接受治療，由大腸直腸外科主任張譽耀操刀，採用單孔達文西機械手臂SP系統手術。
張譽耀指出，老翁罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分造成腸子幾乎完全阻塞，也導致老翁一進食就會肚子又脹又痛；彰基目前使用單孔達文西SP系統，是全台少數擁有此設備的醫院之一，目前全台僅有不到10台SP系統，彰基同時具備兩套，能針對不同手術需求互補運用，為病人量身打造更精準、個人化的微創治療。系統啟用首日，彰基總院長陳穆寬親自完成兩例頭頸癌的達文西切除癌症手術，都是完全無疤痕手術，不但兼顧外觀與功能，也讓病人術後出血少、住院時間短。
他提醒，大腸癌長期位居國人十大癌症發生率前幾名，但透過國健署提供的糞便潛血篩檢，可早期發現、早期治療，避免疾病惡化。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應